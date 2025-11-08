El PP denuncia la adjudicación del proyecto del parque de bomberos de Bembibre Los populares remarcan que la adjudicataria ya redactó en 2018 el proyecto del parque de bomberos lo que supondrá un sobrecoste de 52.000 euros para la institución provincial por el «cambio de modelo» en la edificación

Leonoticias León Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

El Partido Popular denuncia que la Diputación adjudica, por segunda vez, a la misma arquitecta la redacción del proyecto del parque de bomberos de Bembibre con siete años de diferencia.

La junta de gobierno aprobó recientemente la adjudicación de la redacción del proyecto del futuro parque de bomberos de Bembibre a Raquel Santamaria Regueras por un importe de 52.030 euros.

Esta misma arquitecta formaba parte de la UTE que resultó adjudicataria del lote II del concurso convocado por la institución provincial, gobernada entonces por el Partido Popular, en 2018 para la redacción de los proyectos de Bembibre, La Pola de Gordón y Valencia de Don Juan por un importe total de las tres instalaciones de 106.000 euros.

Argumento del gobierno

El argumento dado por el equipo de gobierno para 'volver' a convocar un concurso para la redacción de los proyectos de los parques de Bembibre y La Pola es el «cambio de modelo» en la edificación, pese a que el parque de Valencia de Don Juan está plenamente operativo desde marzo de 2023 y el anterior equipo de gobierno mantuvo el proyecto original sin plantearse modificar el diseño y la estructura.

El portavoz popular, David Fernández, incide que «esta situación provocará que se duplique el gasto porque los proyectos de Bembibre y La Pola ya están redactados y, en el caso de Valencia de Don Juan, en funcionamiento» por lo que «una vez más», el equipo de gobierno del PSOE y UPL demuestra «falta de gestión» por cuanto «no existe ningún informe que plantee un cambio de modelo de parque de bomberos».

Esta 'segunda vuelta' tendrá un coste añadido, remarcó el portavoz popular, por cuanto los proyectos de los parques de bomberos de Bembibre y La Pola de Gordón ya están redactados y con las licitaciones actualmente en marcha supondrá un 'sobrecoste' para la institución provincial superior a los 100.000 euros, amparados, únicamente, por un cambio en el modelo de edificación.

Prevención de incendios

El Servicio de Prevención de Incendios, Extinción, Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León cuenta, actualmente, con cuatro parques de bomberos operativos en Celada, Cistierna, Valencia de Don Juan y Villablino, y están pendientes la construccíón y la puesta en marcha de un segundo nivel con instalaciones en Bembibre, La Bañeza, La Pola de Gordón, Sahagún y Villafranca del Bierzo para completar el 'operativo profesional' que recoge la memoria aprobada por la institución provincial en 2022.