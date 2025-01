El municipio berciano de 'As Bestas' que más población ha perdido: «Estamos totalmente abandonados» El ayuntamiento del Bierzo que más ha crecido en habitantes desvela su secreto: «Lo que hacemos es poner a disposición los mejores servicios públicos posibles»

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 27 de enero 2025, 08:17

Se sienten «totalmente abandonados por las administraciones». «Es que ni nos miran», lamenta la vecina de Barjas, Esther García. Ella es una de los 145 habitantes del municipio que más población ha perdido en El Bierzo en los últimos 29 años.

Echando la vista atrás, en 1996 eran un total de 457 habitantes lo que se contabilizaban en este municipio situado en la zona del Bierzo Oeste de la comarca, una cifra que ha sufrido una estrepitosa caída. Y es que son nada más y nada menos 313 los habitantes que Barjas ha perdido en poco menos de tres décadas hasta llegar a los 145 con los que contaba en 2024, los que supone una pérdida del 68 de su población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Carencias en materia de carreteras, comunicaciones y servicios esenciales, como los sanitarios, evidencian la caída de un municipio que encabeza hoy por hoy el ranking de los que más se han venido abajo en cuanto a población en los últimos años en El Bierzo.

«Hay un abandono por parte de las administraciones que yo alucino, es imposible venir aquí a teletrabajar cuando el 90% de los días estas sin internet, hay cualquier lluvia, nieve o cualquier cosa nos quedamos sin teléfono», lamenta Esther.

Barjas cuenta con «una población muy envejecida», reconoce esta vecina, aunque también «hay gente que quiere venir, porque la hay que también compran casas pero es que tenemos unas carreteras penosas, tenemos una carretera para ir a Quintela que eso es morirse, están todas deshechas, cómo no se va a ir la gente, tienes que irte a narices», remarca.

Quintela, el pueblo de 'As Bestas'

Precisamente Quintela, donde están empadronados cuatro vecinos, fue uno de sus pueblos que dio el salto a la gran pantalla de la mano del director de cine Rodrigo Sorogoyen en su aclamada película 'As Bestas' al convertirlo en uno de los escenarios donde se rodó el film, pero llegar hasta hoy hasta este pueblo se ha convertido en un camino de obstáculos.

«Cuando se ha grabado una peli que tenía que ser la bomba y es que es imposible que subas a verlo, horrible, si no tienes un SUV o un todoterreno es imposible que subas y bajes porque si llevas un coche bajito se deshace», explica. «El 90% de la gente que se va es por eso», insiste.

Ella sube y baja todos los días desde Barjas a Ponferrada y asegura que «no queda lejos» pero lo dificulta el mal estado de los viales. «Hay unas carreteras que madre mía, para subir a Campo de Liebre una carretera penosa, te vas a Quintela penoso, es que hay carreteras que no han tocado en la vida, la de Quintena con unos surcos horrorosos con un coche como no sea un SUV o un todoterreno es imposible subir, también acabas con los coches El 90% de la gente que se va es por eso», subraya.

Carencias en la atención sanitaria

Carencias también en la atención sanitaria. Según relata Esther, «antes de la pandemia teníamos médico todos los días, después se había llegado a un acuerdo para que viniese dos días a la semana y es que ahora ya no vienen nada y claro la gente mayor tiene que irse porque no nos facilitan nada», asevera.

Esta vecina de Barjas asegura que «en teoría» son los miércoles el día en el que el médico debería pasar consulta en el pueblo «pero llegas y el 95% de las veces nunca lo hay, siempre dejan a Barjas sin consulta, yo creo que no les interesa que estemos en estos pueblos», indica.

Junto a Barjas, Oencia y Sobrado encabezan los puestos de los municipios bercianos que más población han perdido desde el año 1996. En el caso de Oencia la población se ha reducido un 50% contabilizando un total de 277 habitantes, 280 menos que casi tres décadas atrás. En el caso de Sobrado, el volumen de población también se ha reducido a la mitad bajando hasta los 282 vecinos, contando con 288 habitantes menos.

Camponaraya, el que más sube

En el extremo opuesto de la balanza se sitúa Camponaraya. Este municipio situado en las cercanías de Ponferrada es el que ha sumado un mayor número de habitantes en los últimos 30 años. Cuenta en la actualidad con una población de 878 habitantes lo que evidencia un aumento del 27,22%, 180 habitantes más que en 1996, según las cifras que recoge el INE.

«Lo más importante en estos tiempos en el mundo rural es no decrecer, no perder población, nosotros crecemos lentamente que es lo más importante», señala su alcalde, Eduardo Morán, que es consciente de que la cifra podría ser mayor porque «hay gente viviendo en el municipio que no está empadronada».

A Morán no le duelen prendas a la hora de poner sobre la mesa el secreto de este aumento de población: acercar los servicios esenciales a sus vecinos. «Lo más importante es intentar dentro de las posibilidades que tiene un pequeño municipio como el nuestro hacerlo atractivo en el sentido de que aquellas personas que quieran venir a vivir a Camponaraya les resulte agradable vivir aquí en ese aspecto lo que hacemos desde el Ayuntamiento es poner a disposición de nuestros habitantes los mejores servicios públicos posibles, incluso aquellos que no son de nuestra competencia».

En este sentido, destaca servicios como la atención a los mayores en sus casas, la escuela infantil, la ludoteca. A ello suma la necesidad de tener una actividad cultural, de ocio y deportiva «por encima a veces incluso de nuestras posibilidades teniendo en cuenta encima las limitaciones que tenemos los ayutamientos pequeños». «Tenemos las necesidades de un municipio grande pero el presupuesto de uno pequeño», resalta el alcalde de Camponaraya.

«No hay que caer en el triunfalismo»

Entre los municipios bercianos que han ganado población desde el año 1996 se encuentran también Cubillos del Sil con un crecimiento del 11,7% que se ha traducido en 1899 habitanes más, Molinaseca que ha aumentado su población en 57 habitantes registrando un incremento de un 6,94% y Ponferrada que en 2024 aumentó su población en 1.419 personas, un 2,3%.

En este último caso, su alcalde, Marco Morala reconoce que «aunque es cierto que Ponferrada ha conseguido frenar la pérdida de población y revertir una tendencia de pérdida continuada de más de una década no hay que caer ni en el triunfalismo ni en la autocomplacencia».

Por ello, Morala prefiere quedarse con que «es un dato positivo que nos indica que se están desarrollando por parte del Ayuntamiento de Ponferrada y de la Junta de Castilla y León unas políticas y favorables». No así, a su juicio, desde el Gobierno de España, considera, «ante la ausencia de cualquier tipo de políticas de apoyo demográfico a Ponferrada al Bierzo».

«Nos han abandonado absolutamente», lamenta el regidor ponferradino, por lo que cree que «tenemos que ser tremendamente reivindicativos» ante el Gobierno central «por esta sangría poblacional en Ponferrada y en El Bierzo», concluye.