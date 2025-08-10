Una mujer de 71 años, atropellada en un pueblo de El Bierzo
La mujer se queja de la cadera tras el impacto
León
Domingo, 10 de agosto 2025, 12:40
Justo un minuto después del mediodía, el 112 recibe un aviso de un posible atropello en la avenida Portugal de Flores del Sil.
El alertante marca el suceso frente a un bar llamado Siglo XXI donde hay una mujer consciente que se queja de la cadera tras ser atropellada por un turismo.
Se da aviso a la Policía Local de Ponferrada, Policía Nacional y Sacyl, que atiende a la mujer de 71 años en el lugar.
Se desconoce si ha sido trasladada a algún centro hospitalario y la situación del conductor o conductora que ha atropellada a la mujer.
