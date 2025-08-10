Una mujer de 71 años, atropellada en un pueblo de El Bierzo La mujer se queja de la cadera tras el impacto

Leonoticias León Domingo, 10 de agosto 2025, 12:40 Comenta Compartir

Justo un minuto después del mediodía, el 112 recibe un aviso de un posible atropello en la avenida Portugal de Flores del Sil.

El alertante marca el suceso frente a un bar llamado Siglo XXI donde hay una mujer consciente que se queja de la cadera tras ser atropellada por un turismo.

Se da aviso a la Policía Local de Ponferrada, Policía Nacional y Sacyl, que atiende a la mujer de 71 años en el lugar.

Se desconoce si ha sido trasladada a algún centro hospitalario y la situación del conductor o conductora que ha atropellada a la mujer.