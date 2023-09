CB muestra su «sorpresa y disgusto» por la renuncia de Josefa Álvarez al Consejo

Coalición por El Bierzo mostró este lunes su «sorpresa y disgusto» por la renuncia de Josefa Álvarez, alcaldesa de Castropodame, como consejera comarcal.

En ese sentido, la formación considera que la institución pierde «un activo muy importante», ya que, a su juicio, «fue una consejera ejemplar en su trabajo, muy implicada con la institución y dedicó muchas horas al Consejo en las tareas que le correspondió».

Es la primera valoración de los bercianistas a esta renuncia que ampliarán durante el pleno que tendrá lugar este martes, donde llevarán dos mociones para su debate y posible aprobación.

Una de ellas es para instar a al Gobierno de España a que agilice los trámites para la ejecución de las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo de tal forma que no se pierdan estas partidas presupuestarias con cargo a fondos europeos.

Y la última, para instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España a que realice las gestiones necesarias para la consecución de una segunda conexión del AVE hacia Galicia a través del Bierzo, a raíz de un estudio de una consultora de ámbito europeo (Smart and affordable rail services in the EU: a socio-economic and environmental study for High-Speed in 2030 and 2050), sobre la viabilidad y necesidad de una segunda conexión de AVE hacia Galicia pasando por la comarca.