«Hay miedo a que no nos deriven a realizar pruebas a tiempo durante el tratamiento»

La polémica sobre el déficit de especialistas en el servicio de Oncología del Hospital del Bierzo salta a las redes sociales.

Son muchas las voces que a lo largo de esta última semana se han hecho eco de la difícil situación que atraviesan pacientes y familiares de la comarca, que además de hacer frente a un enfermedad como el cáncer, con toda la carga que conlleva a nivel físico y emocional, se ven obligados a sobrellevar como buenamente pueden los problemas derivados de la falta de especialistas y de las demoras en las pruebas.

Reconocen que tienen miedo, «miedo a que no se nos deriven a realizar las pruebas necesarias durante el tratamiento a tiempo, ya que cada día nos atiende uno». Una fórmula médica que aseguran que no quieren y que creen que no es buena ni para ellos ni para nadie. «Es vergonzoso la situación en el hospital con enfermos tan vulnerables», añaden.

Recuerdan que por su estado, «muchos echos polvo del tratamiento y las horas de espera», tampoco tienen facilidad para unirse y protestar, por lo que apelan al apoyo de las administraciones bercianas para demandar soluciones. «Ustedes sí pueden hacerlo y es su deber coordinarse, hablar y buscar soluciones», aseguran. Una soluciones que piden «ya!. Sin parches», conscientes de que en la situación que afrontan «el tiempo sí es importante».

La sensación de impotencia ante unas demandas que parecen caer en saco roto a la vista de que la situación se lleva arrastrando desde hace años y se ha recrudecido aún más si cabe en los últimos meses, eleva la tensión por momentos y hace que algunas de las opiniones manifestadas en la red social 'X' no entiendan incluso que «no estáis quemando las calles o el ayuntamiento o al que corresponda...».

Así las cosas, desde las redes sociales se pide solidaridad con los familiares y enfermos de cáncer del Bierzo teniendo en cuenta que «a todos nos puede pasar!!».