La Junta ampliará el Centro Integrado de Formación Profesional Agraria de Almázcara El próximo curso se implanta un nuevo ciclo de grado medio de Técnico en Producción Agropecuaria

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, junto a varias autoridades, durante la visita al Centro Integrado de Formación Profesional Agraria de Almázcara.

Ponferrada Viernes, 8 de agosto 2025, 13:46

La Junta de Castilla y León invertirá 1,1 millones de euros en ampliar el Centro Integrado de Formación Profesional Agraria de Almázcara (León) con el objetivo de incrementar el número de alumnos un diez por ciento. Además el próximo curso se implanta un nuevo ciclo de grado medio de Técnico en Producción Agropecuaria, que ya tiene seis alumnos inscritos.

Así lo avanzó hoy el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta, Jorge Llorente, que visitó este espacio en el que resaltó la firme apuesta del Gobierno Autonómico por «el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al sector agrícola, ganadero o forestal», para lo que es primordial la formación.

«En Castilla y León tenemos ocho centros de formación agraria, que el año pasado congregaron a 700 alumnos», explicó. En el caso de Almázcara, el pasado año hubo 73 estudiantes, el 25% de ellos mujeres, y el próximo curso contará con un 10% más de plazas gracias a las obras de ampliación, que incrementarñan el espacio en 230 metros cuadrados. «La obra está en fase de licitación», añadió.

Especial atención es la que se da a la producción ecológica, que desde hace cinco años se ha disparado en Castilla y León un 55 por ciento, con 2.236 productores actualmente, según informa la Agencia Ical. «Es una agricultura muy exigente, con una alta profesionalización, por lo que además de la formación, también ofrecemos apoyo a la promoción de los productos y ayudas para adaptación y mantenimiento de estas explotaciones», remarcó.

Esas ayudas han alcanzado en los últimos años los 22 millones de euros, y a la provincia de León llegó medio millón de euros anualmente.

En el Bierzo hay actualmente 46 productores ecológicos reconocidos por la Consejería de Agricultura.

Obras modernización

Por otro lado Llorente se felicitó por la buena marcha de las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo que «marchan a buen ritmo».

«Estamos haciendo un gran esfuerzo por avanzar en ella y hemos reforzado los equipos para poder ir más rápido», explicó el viceconsejero, quien recordó las dificultades de la obra por las características del Bierzo, con una gran dispersión de cultivos.

Por último Llorente afirmó que la Consejería de Agricultura está haciendo todo lo posible por atender las demandas del campo berciano para la instalación de sistemas antiheladas.

«Estamos desarrollando todas las actuaciones necesarias para que los sistemas de protección lleguen al Bierzo para proteger las explotaciones de esos episodios climáticos. Hemos intentado adaptarnos, mejorando los módulos de ayudas», concluyó.