IU de Fabero exige al Gobierno y a la Junta de Castilla y León, un «Plan de Reindustrialización» de Fabero Izquierda Unida de Fabero propondrá un punto en el orden del día del próximo pleno ordinario, para tratar sobre la finalización de las obras de restauración de la Gran Corta y el futuro de los 70 puestos de trabajo que llevan a cabo la restauración

La Concejala y Teniente Alcalde de Fabero, Sasquia Julio Granda, como portavoz de Izquierda Unida, va a proponer un punto en el orden del día del próximo Pleno ordinario Municipal, para analizar y debatir proyectos, ante la próxima finalización de las obras de restauración y el futuro de los 70 puestos de trabajo, proponiendo, un Pacto Municipal por un Plan de Reindustrialización urgente que exija al Gobierno y a la Junta de Castilla y León que tomen medidas y tengan muy en cuenta la situación que se va a producir a pocos meses vista de pérdida de empleo en el municipio, al finalizar las obras de restauración de la Gran Corta por parte de la empresa Tragsa y otras.

La Gran Corta de Fabero (León) fue una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes de Europa. En su explotación, como en la de las minas de Fabero, entregaron el trabajo y el sudor la clase trabajadora de la zona y ha sido este municipio quien aportó el mineral de sus bosques centenarios y la labor de tantos hombres y mujeres para impulsar la reindustrialización de España. Es justo que ahora el Estado y el Gobierno regional devuelvan parte de lo extraído y del esfuerzo de tantas generaciones de trabajadores y trabajadoras de la cuenca minera, en un Plan sólido y realista de Reindustrialización a esta cuenca.

La actividad minera finalizó en 2018, hace ya siete años, las medidas de reindustrialización han sido cortoplacistas y, ahora, estamos ante la finalización de las obras y por ello el fin del empleo, tan imprescindible en nuestro municipio. Esta corporación debe proponer acciones y exigir de forma clara, contundente y con el apoyo de todos los partidos políticos que representan a los vecinos y vecinas del pueblo, un plan de reindustrialización que asegure el futuro de nuestro municipio.

Plan de Reindustrialización.

Izquierda Unida reclama este Plan de Reindustrialización desde el convencimiento de que toda la población de la comarca es consciente de que el monocultivo del carbón que impusieron las

empresas extractivas en Fabero impidió poder tener alternativas para los habitantes de este municipio y que ahora, tras acabar la restauración de la Gran Corta, es necesaria una política pública de apoyo a la zona para su futuro.

Con una inversión de más de 38 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ha desarrollado el proyecto de restauración y sobre una extensión de más de 700 hectáreas degradadas por la actividad minera, es decir, terrenos contaminados y de tierras que sufrieron un proceso extractivista sin ningún cuidado, y además con riesgo de derrumbes. Quedando un espacio muy deteriorado, tanto para las personas como para el medio ambiente como plantea en el informe del propio ministerio. El proyecto que se ha llevado a cabo con la colaboración entre administraciones debe ser un ejemplo para impulsar este Plan de Reindustrialización de Fabero.

Desde Izquierda Unida exigimos un gran Pacto entre las administraciones Estado, Comunidad, Comarca y Municipio para la Reindustrialización de Fabero. Si durante el proceso de restauración se han generado unos 70 empleos durante los más de 3 años que lleva la ejecución de las obras, dando prioridad a los trabajadores de la minería del carbón y a las personas desempleadas de la zona, en este Plan de Reindustrialización debe asegurarse que también los trabajadores de la minería del carbón, los jóvenes del municipio y las personas en situación de paro tengan prioridad en el mismo.

Proyecto

Dado que en el proyecto de esa restauración se planteaba también medidas para impulsar en la zona diversos usos sostenibles del territorio: forestales (repoblación para producción de madera y frutos), ganadero (pastizales); hay que plantearse cómo llevarlos a cabo. Así como la reindustrialización en términos de empleos de futuro, punteros en áreas estratégicas como tecnología digital y ciberseguridad, que se pueden desarrollar online, sostenibilidad y gestión de impacto ambiental, economía circular... que pueden estar vinculados a nuestro entorno. Además de los relacionados con el sector energético y las comunidades energéticas que ya se están desarrollando en la zona y para las que cada vez hay más demanda.

«Es un momento crucial para el municipio en el que todos los partidos políticos debemos implicarnos y tener más en cuenta la situación del municipio que los intereses partidistas, y ponernos todos a apostar por proyectos para esta zona que creen empleos y puedan paliar y cortar la pérdida de población joven y de futuro para la comarca», concluye la Concejala y Teniente Alcalde de Fabero, Sasquia Julio Granda.