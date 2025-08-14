Los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera se unen y siguen avanzando Efectivos de las Brif de Tabuyo han trabajado durante toda la madrugada en el sector del Morredero y Cabeza de la Yegua

Efectivos de las Brif de Tabuyo intentan sofocar el fuego de noche en el sector del Morredero y Cabeza de la Yegua.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 14 de agosto 2025, 11:30 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

Las lenguas de fuego de Yeres y Llamas de Cabrera se han unido y han complicado las labores de extinción a los numerosos efectivos de la Brif de Tabuyo desplegados en la zona, que han trabajado durante toda la madrugada en el sector del Morredero y Cabeza de la Yegua.

La escasa visión provocada por el intenso humo de un incendio que se prolonga ya durante seis días y las difíciles condiciones orográficas de la zona al tratarse de un terreno muy escarpado han dificultado sobremanera las labores de los equipos que han trabajado en ataque directo con mochila y batefuegos para rematar el trabajo con herramientas.

El alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, ha señalado que el fuego que afectaba a Castroquilame quedó controlado desde primera hora de la tarde de este miércoles, 13 de agosto. «Aquí está todo tranquilo y apagado», señaló, aunque sí reconoció que los efectivos de lucha contra el fuego siguen trabajando en la zona.

Recordó, además, que fue necesario confinar «por seguridad» a los vecinos de Pombriego «porque iban a hacer contrafuegos y eso podía generar mucho humo». Un decisión avanzada por la Junta como medida de precaución ante unas maniobras técnicas que iban realizar los agentes forestales. El primer edil, apuntó, asimismo, que el incendio de Llamas de Cabrera se dirige hacia los montes de Odollo.

En Llamas de Cabrera se realojó también Montes de Valdueza y se propuso el confinamiento para Peñalba de Santiago. En este último caso, la carretera se mantiene abierta solo para el uso de los vecinos y se mantiene cortada a los turistas.

Amplio despliegue de efectivos

La lucha contra los incendios forestales que asedian las comarcas del Bierzo y La Cabrera han obligado a desplegar un amplio número de efectivos para combatir las llamas y evitar su propagación hacia los núcleos rurales.

Actualmente en el incendio de Yeres trabajan 27 medios conformados de la Junta en un dispositivo integrado por cinco técnicos, nueve agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestes, cuatro autobombas, un bulldozer, tres elif y dos medios más de apoyo de otras administraciones.

Un amplio número de efectivos humanos y materiales al que que se une a los que combaten las llamas en Llamas de Cabrera. Son un total de 35 medios: seis técnicos, nueve agentes medioambientales, nueve cuadrillas terrestres, cinco autobombas, un bulldozer, dos elif y tres medios de apoyo que proceden de otras administraciones.