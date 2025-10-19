El IES Gil y Carrasco de Ponferrada obtiene una mención internacional La distinción se logró en el 65 Congreso Mundial de Estadística del ISI, después de que el trabajo resultara ganador de la fase nacional del concurso 'Incubadora de Sondeos y Experimentos'

Leonoticias León Domingo, 19 de octubre 2025, 16:48

El Instituto de Enseñanza Secundaria Gil y Carrasco de Ponferrada logró una mención especial en el 65 Congreso Mundial de Estadística del Instituto Internacional de Estadística, celebrado recientemente en La Haya, por un trabajo que ganó el año pasado el primer premio de los XXIII Premios de Estadística de Castilla y León, según informó hoy la Junta en un comunicado recogido por Ical.

El trabajo, con esta mención especial en la categoría de Bachillerato, fue elaborado por las estudiantes Lucía García López y Carmen Menéndez Osorio, con la tutoría del profesor Santiago Alonso Palacios. La mención se registró formalmente como 'Spain Poster: Do we have the text neck syndrome?'.

Tras obtener el primer premio de los XXIII Premios de Estadística de Castilla y León, el trabajo, titulado 'Estudio de prevalencia del síndrome Text-neck en estudiantes de Educación Secundaria en un centro de Castilla y León,' fue seleccionado para participar en el concurso nacional 'Incubadora de Sondeos y Experimentos 2023-2024', donde representó a Castilla y León y resultó ganador en la fase nacional en la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Fase nacional española

Después de la fase nacional, fue seleccionado por la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa y por el Instituto Nacional de Estadística para participar en la categoría Upper Secondary Schools del concurso Internacional de pósteres estadísticos ISPL 2024-2025 (International Statistical Literacy Project), en representación de la fase nacional española.

El trabajo, adaptado a formato póster, fue presentado al 65 Congreso Mundial de Estadística del ISI en La Haya, un evento mundial en estadística y ciencia de datos organizado cada dos años por el Instituto Internacional de Estadística, al que acuden miles de estudiantes de diferentes países.

El consejero de Economía y Hacienda entregó el pasado 29 de septiembre los XXIV Premios de Estadística de Castilla y León a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior del IES Fuentesnuevas, de Fuentesnuevas-Ponferrada, y del IES Ramón y Cajal de Valladolid, en un acto en la ciudad berciana.

La convocatoria de estos premios se impulsa con el objetivo de formar a los alumnos de secundaria y ciclos formativos en el desarrollo de información estadística actualizada y en el tratamiento de datos, habilidades consideradas clave en todos los campos y actividades profesionales.

Las bases de la convocatoria establecen dos categorías, de las que la primera está abierta a grupos de escolares de Educación Secundaria Obligatoria y la segunda se dirige a colectivos de estudiantes de los que al menos uno debe estar matriculado en Bachillerato o Formación Profesional.