Un hombre, herido e inconsciente tras caer al vacío desde un tejado en El Bierzo El suceso se habría producido después de las ocho de la mañana al caer desde la cubierta de una vivienda en Santirso

Leonoticias León Domingo, 10 de agosto 2025, 10:45 | Actualizado 11:20h.

A las 08:26 horas el 112 ha recibido una llamada de aviso en la que se informaba de que un hombre habría resultado herido tras caerse de un tejado en Santirso.

Según los informantes el suceso se habría producido cuando el varón, de unos 35 años, se habría precipitado al vacío desde la cubierta de una vivienda situada en la calle Mayor de Santirso, del municipio de Vega de Valcarce.

Según indicaban se encontraba inconsciente por lo que además de a la Guardia Civil se traslada el aviso a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil en la que ha sido trasladado al hospital del Bierzo.

Se desconocer por el momento el estado del herido, su edad exacta y los motivos del accidente.