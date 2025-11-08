Herido un motorista tras una caída en el monte Pajariel de Ponferrada Los hechos han tenido lugar a las 13:00 horas de la tarde de este sábado 8 de noviembre

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:34 Comenta Compartir

Un motorista ha resultado herido en un accidente en El Bierzo.El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió a las 13:03 horas una llamada que informaba de un accidente de tráfico con un motorista herido en Ponferrada, concretamente en la zona del monte Pajariel, en el área de las antenas.

Según el aviso, un varón de 27 años había sufrido una caída con su motocicleta, resultando herido consciente y con una posible fractura en un pie. Desde el 112 se dio aviso a la Policía Municipal de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil.

El herido fue evacuado de la zona por un vehículo de la Policía Municipal, que lo trasladó hasta Otero, donde fue atendido por el personal sanitario de la UVI móvil. Por el momento, se desconoce si el motorista ha sido finalmente trasladado al hospital.