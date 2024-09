Los familiares de enfermos oncológicos del Bierzo no pararán: «Habrá quejas hasta que lleguen médicos»

Martes, 17 de septiembre 2024

«Alguien tenía que hacerse responsable de la situación que está sucediendo». El colectivo de enfermos y familiares oncológicos del Bierzo responde así a la dimisión de la gerente de Área de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Pilar Fernández Ampudia, una semana después de la crisis desatada en el servicio de Oncología del Hospital del Bierzo tras la reclamaciones presentadas de forma masiva en el Servicio de Atención al Paciente por la falta de oncólogos.

Son conscientes de que más allá de la decisión de la gerente, «la culpa de lo que está pasando es de la Consejería de Sanidad por supuesto, pero alguien tenía que tomar la iniciativa y hacer de revulsivo una vez que nosotros hemos hecho lo que está en nuestra mano», indicó una de las afectadas que tiene a su tía ingresada en el hospital aquejada de un cáncer de colon. «Alguien con responsabilidad tiene que hacerse cargo de la situación que estamos sufriendo», remarcó.

Los familiares de enfermos oncológicos ingresados en el primer centro sanitario de la comarca denuncian que «seguimos sin oncólogos» y es el médico internista e incluso dos cirujanas, este mismo lunes 16 de septiembre, las que se hacen cargo de la atención a los pacientes en planta.

Insisten en que «si esa dimisión sirve para que alguien más arriba tome las medidas necesarias por supuesto que vamos a estar satisfechos, pero mientras no tengamos aquí un oncólogo, dos o los que falten, que den solución, satisfechos no vamos a estar nunca porque hoy me puede tocar a mi pero mañana a otros», subrayan.

Un centenar de reclamaciones

Por el momento, los familiares y enfermos de cáncer del Bierzo han presentado ya cerca de un centenar de reclamaciones en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Universitario del Bierzo denunciando la grave situación que viene soportando con falta de médicos y retrasos en las pruebas y consultas.

Se trata de una medida que pusieron en marcha hace una semana y que ya advierten que mantendrán de forma permanente hasta que no se cubran las cuatro plazas de especialistas en el servicio de Oncología. «Hasta que no se dé un solución vamos a estar presentando quejas, que no van contra los médicos van contra el Sacyl que es el que tiene que hacerse responsable de lo que está sucediendo», concluyen.