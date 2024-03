Fabero exige médicos: «La Junta dice que no hay pero lo paga la gente»

«No hay médico pero quien lo está pagando es la gente». Más de 200 vecinos de Fabero han participado en una nueva concentración en Otero de Naraguantes -la segunda en una semana- para exigir a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) que cubra la plaza de médico que permanece vacante desde hace dos meses. Todo ello para garantizar la asistencia en el consultorio de Lillo del Bierzo a los habitantes de estos pueblos junto a los de Bárcena de la Abadía.

Los manifestantes portaron pancartas con diferentes lemas reivindicativos en defensa de una sanidad rural 'digna y de calidad' con sloganes como 'No al abandono de la población rural. También necesita médicos y servicios sanitarios', 'La salud no es un negocio, es un derecho humano' o 'Médicos de familia, sois fundamentales e imprescindibles'.

La protesta, en la que participaron los presidentes de las juntas vecinales de las tres localidades junto a la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, se cerró con la lectura de un manifiesto en que reclamaron la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria a los habitantes de las zonas rurales.

La Junta guardia silencio

Los vecinos protagonizarán una nueva protesta el martes 26 de marzo en la localidad de Bárcena de la Abadía. «No vamos a parar, porque nadie nos ha dado contestación de nada», indicó la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, que arremetió contra el silencio de la Junta y reiteró su oposición al transporte a la demanda que pretende implantar la Junta para hacer las pruebas de radiología en el consultorio médico de Toreno.

Más de 200 vecinos protestaron para exigir a la Junta un médico en el consultorio de Lillo del Bierzo. Elbierzonoticias

«Ellos dicen que no hay médicos pero esa no es la valoración que tienen que hacer y luego, además, es el trato, que no se nos puede tratar así a las personas que estamos defendiendo los intereses de nuestra gente, no nos llaman, no nos dicen nada», lamentó la primera edil de Fabero. «A nosotros no nos han dicho nada y estamos luchando para que haya un médico uno o dos días a la semana», remarcó.

Una nueva concentración que servirá de prólogo a la manifestación que tendrá lugar el 4 de abril con salida desde el Ayuntamiento hasta el centro de salud.