Los enfermos de cáncer del Bierzo se manifestarán para exigir «soluciones ya»

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 8 de noviembre 2024, 08:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«El cáncer no espera». Los enfermos oncológicos y familiares del Bierzo se manifestarán para exigir a la Consejería de Sanidad «soluciones ya» tanto en el servicio de Oncología como en «todo el hospital». No están satisfechos con las acciones impulsadas desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo porque creen que más allá de palabras y anuncios nada se ha materializado.

«Estamos viendo que las cosas no cambian en Oncología y en todo el hospital, van dos meses desde que empezó todo esto y queremos que se den soluciones ya», insistió el portavoz del colectivo ciudadano, José Miguel Abraila. «Vemos que no hay solución, no hay cambios», remarcó, teniendo en cuenta que de los anuncios realizados por el nuevo gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, «no vemos que nada se materialice».

Insisten en las carencias y los retrasos en las consultas, «aunque están un poco mejor en los tiempos de espera», reconocen. Por ello vuelven a poner el acento en la necesidad de asentar y fidelizar una plantilla que se mantiene con médicos desplazados de León, Valladolid, Salamanca, Burgos y Segovia, y que deja a los enfermos ingresados en planta en manos de los internistas que en ningún caso pueden prescribir tratamientos oncológicos.

«Los oncólogos que vienen de fuera se niegan a pasar la consulta de planta, es que les estamos pagando, los estamos trayendo en taxi y se niegan», lamenta Eva Arias, paciente oncológica que forma parte de la lucha de OncoBierzo tras abanderar la reivindicación por la implantación de la unidad de Radioterapia en el Hospital del Bierzo que finalmente se puso en marcha en la sanidad privada.

OncoBierzo decidirá en los próximos días la fecha en la que llevará su protesta a la calle pero ya avanza que «no tardará mucho», recalcó Abraila. Para ello intentarán sumar el apoyo de asociaciones y colectivos de la comarca así como también el de la Plataforma en Defensa de la Sanidad del Bierzo y Laciana, que también ha convocado una concentración informativa el día 22 de noviembre, a las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada.

«Aquí tenemos otra DANA»

«Intentamos hacer algo grande y que la gente se de cuenta de ello», avanzan desde el colectivo ciudadano que ha recogido ya cerca de 100.000 firmas para reclamar una sanidad pública de calidad en El Bierzo. «Vamos a llegar a donde tengamos que llegar, ya no nos callan», advierten.

Consideran que las carencias que vienen denunciando desde hace más de dos meses no son exclusivas del servicio de Oncología ,«que las arrastra desde hace años», sino que se hacen extensivas a otras especialidades como Radiología, Anestesia o Cardiología, entre otras. «Vamos a seguir hasta conseguirlo», advierte Eva Arias, consciente de «que a mi no me hagan una prueba a tiempo me puede costar la vida». «Hasta que no esté todo como tiene que estar no vamos a parar», subraya.

Ella es una de las caras de OncoBierzo a las que se suman otras como las de José Castro, Tito Gago, Berta García y otras 15 personas más con nombres y apellidos que no enarbolan ninguna bandera, alejados de colores políticos y unidos en una única lucha: la defensa de la sanidad pública del Bierzo en la que Oncología es la punta de lanza porque, según resalta otras de sus integrantes, Tamara Lamas, «aquí tenemos otra DANA».

Cerca de 100.000 firmas

Muy activos en redes sociales han conseguido remover conciencias y sumar el apoyo de caras conocidas de todos los ámbitos para apoyar su reivindicación. Una reivindicación con la que han sembrado la ciudad de carteles denunciando las deficiencias que sufre la sanidad de la comarca y grandes vallas publicitarias, incluso a las puertas del hospital, que no dejan a nadie indiferente.

Dejan claro que «no hay nadie detrás como algunos quieren hacer ver» y que las campañas de concienciación que realizan salen de su tiempo, de sus aportaciones personales y de los donativos que reciben con la venta de camisetas con el lema 'Algún día es mucho tiempo'. «Queremos negro sobre blanco y el problema no es el qué es el cuando», concluyen.