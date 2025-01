CB elabora presupuesto para el Consejo ante la ausencia de uno del PSOE

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 14 de enero 2025, 13:39 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Coalición por el Bierzo (CB) presentó este martes, 14 de enero, un presupuesto que registrará en el Consejo Comarcal para que la institución tenga cuentas este 2025 ante la ausencia de uno elaborado por el equipo de gobierno del Consejo, formado por el PSOE con mayoría absoluta. Los bercianistas consideran «inaudito« que la institución comarcal lleve 539 días sin un presupuesto, prorrogando cuentas a pesar de que los socialistas tienen mayoría absoluta, por lo que Coalición habla de «una gestión hueca, vacía e inexistente» por parte del PSOE y del presidente comarcal, Olegario Ramón.

En esos términos se pronunciaron esta mañana el presidente y el secretario general de CB, José Álvarez y Iván Alonso, quienes detallaron los números que ellos han preparado y que esperan que ayude al gobierno comarcal a aprobar, por fin, unas cuentas. «Si necesita un salvavidas, aquí está. Si necesita una idea, es esta. Si no tiene idea, no es tan complicado», dijo Alonso, quien recordó que la mayoría de las partidas vienen «dadas» ya que están financiadas o por la Junta de Castilla y León o la Diputación de León.

Esas partidas corresponden a los gastos corrientes del Consejo Comarcal, personal, medio ambiente, el centro de Ayuda a Drogodependientes, el servicio de Menores Infractores, el Servicio de Asistencia a Municipios, el Banco de Tierras, Protección Civil, los cursos de empleo, el Patronato de Turismo y el Plan de Pequeñas Obras de las juntas vecinales. «Todo esto viene dado. Solo hay que aplicarlo, aplicar las cuantías negociadas con la suerte de que el presidente de la Diputación provincial es el expresidente del Consejo y ha incrementado la aportación», dijo Alonso.

A partir de ahí el portavoz bercianista en el Consejo Comarcal ofreció detalles de las cuentas que han elaborado, en las que proponen continuar con la aportación de 1.500 euros a la Mesa del Castaño y subir hasta los 6.000 euros la que se da a la Fundación Prada A Tope para sus premios.

CB también cree que sería bueno crear subvenciones en concurrencia competitiva, «algo que no han hecho porque no hay presupuesto. Pero es que tampoco han hecho modificaciones presupuestarias para ello, algo que podrían hacer», explicó Alonso. En ese sentido plantean una subvención de Cultura con una partida de 5.000 euros, otra de Deportes con 8.000, una para Ferias con 2.000, Asuntos Sociales con 5.000 «para que el movimiento asociativo pueda presentar proyectos que sean valorados, pero claro, para eso hay que trabajar, requiere que los consejeros pertinentes de cada área trabajen», recordó.

Los bercianistas también creen que se debe retomar la publicación de un libro, algo que se hacía antiguamente, pera ayudar a los creadores de la comarca, por un valor de 5.000 euros, y otras dos ayudas del mismo importe para fomentar la música tradicional y el deporte autóctono.

Más dinero para la Ponferradina

En cuanto al dinero que el Consejo aporta a administraciones públicas, consorcios y entidades privadas, CB plantea subir la de la Uned de 20.000 a 25.000 euros, seguir con la de 8.000 a la ULE, subir la aportación al Ponfeblino hasta los 5.000 euros, entregar a la Reserva de Ancares 8.000, a la Fundación Las Médulas 1.500 euros, a Asodebi 8.000, a Bierzo Enoturismo 4.000, otros 5.000 a la Federación Regional de Municipios y Provincias «para poder estar representados» y 8.000 a la Sociedad Deportiva Ponferradina.

En el capítulo de inversiones, con 116.000 euros, los bercianistas piden la compra de maquinaria para caminos rurales y dinero para la plataforma de transporte. «A la vez proponer a la Diputación un plan de reparación de caminos a las juntas vecinales para hacer trabajos urgentes», exigió Alonso.

«Pero para esto hay que tener cierta iniciativa. A día de hoy ya era deseable contar con un borrador, pero no lo hay. Queremos que haya movimiento. Es algo inaudito esta institución lleve 539 días sin presupuesto, habiendo 14 consejeros y teniendo mayoría absoluta. No lo podemos concebir. Podrían hacer el presupuesto que quisieran y aprobarlo. Por eso estamos dispuestos a hacer aportaciones y ayudar», repitió el portavoz bercianista quien aprovechó para arremeter contra Ramón. «Es fácil que una persona que no hace nada nunca se equivoque, pero el que está en política lo hace para trabajar. Si no trabajas no sirves. No se puede estar más ocupado en redes sociales, insultar, hacer calificativos poco honrosos. Hay una gestión vacía, hueca, inexistente. Que se pongan a trabajar, ya no valen las excusas», finalizó Alonso.

«¿Qué pasa? ¿No trabajan?»

Por su parte, el presidente de CB, José Álvarez, afirmó que «no entendemos esta situación porque el gobierno de esta institución está compuesto por el PSOE con mayoría absoluta. Cada responsable de área sabrá qué objetivos tiene para este año, qué forma tiene de costearlo y con qué dinero cuenta. ¿Qué pasa? ¿No trabajan?», se pregunta.

Álvarez recuerda que los consejeros se reúnen cuatro veces al mes y que no tienen necesidad de negociar las cuentas. «No lo entendemos», insistió. «No tenemos ni un borrador. Estamos totalmente descolocados y no queremos que sigan prorrogando las cuentas. Que se pongan a trabajar o apliquen nuestro presupuesto», concluyó.