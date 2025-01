La Diputación exige a la Junta que resuelva el conflicto de la uva godello La institución pide al Gobierno autonómico que cumpla con su obligación y no deje la decisión en manos de una reunión bilateral

El equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de León ha mostrado su total apoyo a la Denominación de Origen Bierzo en la guerra abierta con la DO Rueda por la utilización de la uva godello. El presidente de la institución, el berciano Gerardo Álvarez Courel, ha criticado la postura de la Junta de Castilla y León al citar a ambas partes a una reunión y, con ello, evitar resolver el conflicto a pesar de ser la administración responsable.

En ese sentido, recuerda que la administración responsable de aprobar las modificaciones en los pliegos de condiciones de las Denominaciones de Origen es la Junta de Castilla y León, por lo que exigen que «cumplan con su obligación» y no dejen la decisión en manos de una reunión bilateral para que las partes en conflicto negocien sobre esta cuestión. «Como institución provincial que vela por los pueblos de la provincia y sus habitantes, desde la Diputación no vamos a permitir que se salten los pasos legales establecidos en una decisión que tendría importantes consecuencias para un sector clave en El Bierzo», apuntan.

La institución asegura que las modificaciones en los pliegos de condiciones, como es la inclusión de nuevas variedades en una Denominación de Origen, deben seguir un riguroso procedimiento técnico y de garantía que protege la autenticidad y calidad de los productos amparados por dicha denominación «que, en este caso, la Junta no está respetando, actuando en detrimento de la DO Bierzo al ser la uva godello autóctona de esta comarca leonesa y de territorios limítrofes gallegos pero, en ningún caso, del territorio adscrito a la DO Rueda».

Por ello, creen que la Consejería de Agricultura debe velar por que se respete el uso de una variedad que forma parte de la identidad de la comarca berciana, «protegiendo así el trabajo que durante generaciones han realizado los viticultores y bodegueros adscritos a la DO Bierzo y que ha derivado en que la godello sea un referente de calidad y prestigio».