La Junta suspende el plazo para resolver el recurso de la DO Bierzo contra el uso del godello en Rueda Convoca a ambas denominaciones de origen a una reunión el día 23 de enero tras la nueva documentación presentada por el sello de calidad de los vinos de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila

Martes, 14 de enero 2025

La Junta de Castilla y León suspende el plazo para resolver el recurso de alzada presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo contra la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) en la que se acepta la modificación del pliego de condiciones de la DO Rueda que le permite la utilización de la uva godello como variedad secundaria.

Se trata de una decisión que justifica en el hecho de que la DO Rueda les ha enviado una nueva documentación al recurso de alegaciones presentado por el marchamo de calidad de los vinos del Bierzo. Además, insta a una reunión el 23 de enero entre ambas denominaciones de origen con la Junta como intermediaria.

Desde el Consejo Regulador de la DO Bierzo, su presidente, Adelino Pérez, ha explicado que no participarán en ese encuentro hasta conocer los argumentos que se recogen en la nueva documentación aportada por la DO Rueda. «Si la denominación de origen Rueda aporta una serie de documentación nosotros ante de reunirnos tenemos que tenerla porque tenemos que evaluarla, estudiarlo todo y tomar una decisión», indicó. «No tenemos ningún problema en reunirnos, tanto con la Junta de Castilla y León como con la Denominación de Origen Rueda pero antes tenemos que tener toda la documentación en estas manos», remarcó.

Así las cosas, la DO Bierzo sigue adelante en su empeño por «seguir protegiendo nuestra variedad» y deja claro que en el caso de que la Junta pretenda que se llegue a un acuerdo tiene que hacer alguna propuesta. «Nosotros no estamos en la posición de proponer, estamos en la de defender, entonces ante esa defensa saber qué propuestas nos hacen», señaló el presidente del Consejo Regulador, que sigue defendiendo la protección de la variedad godello como autóctona, «dentro de la denominación de origen que es lo que siempre hemos defendido».

Suspensión cautelar a Rueda

Cabe recordar que la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural publicó en el Bocyl el 30 de octubre un anunció por el cual suspendía parcialmente y de forma cautelar la autorización a la DO Rueda para utilizar la uva godello como variedad secundaria. Todo ello después de que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) a través de una resolución del 23 de agosto de 2024, decidiera favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la DO Rueda para incorporar como secundaria esta variedad de uva.

Se trata de una decisión que encontró el rechazo total de la Denominación de Origen Protegida Bierzo, además de otros organismos bercianos y provinciales, como el Consejo Comarcal, distintos ayuntamientos, la Diputación de León, así como también organizaciones empresariales y sindicatos agrarios.