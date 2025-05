La Diputación y el Colegio de Farmacéuticos renuevan el programa 'Filandón'

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 26 de mayo 2025, 17:50 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

La Diputación de León y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia renovaron este lunes, 26 de mayo, el acuerdo para prolongar, por otro año más, prorrogable, el proyecto 'Filandón' que pretende dar asistencia a las personas del medio rural para garantizar una correcta toma de medicamentos. La institución provincial aporta 180.000 euros.

El acuerdo se firmó en la farmacia de la licenciada Carmen García de Bembibre, una de las 122 en toda la provincia de León que está adherida al sistema, que ya cuenta con 616 usuarios desde que se puso en marcha en el año 2022.

«Ratificamos ese convenio con el Colegio de Farmacéuticos de León para renovar ese proyecto con el que conseguimos que haya muchas farmacias en el medio rural que sean capaces de dar asistencia a personas que pueden estar solas y necesitan ese control de medicamentos a través de ese sistema de dispensación para controlar que la toma es la adecuada y se toma en las cantidades adecuadas«, explicó el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

Se trata de un programa impulsado por el Centro de Innovación Territorial León Sostenible, a cargo de la diputada de Derechos Sociales, Carmen García, quien detalló la importancia del programa 'Filandón'. «Lo que queremos es acercar servicios a los pueblos. Además de apoyar a la farmacia, ponemos en coordinación a los agentes del territorio, los CEAS, los profesionales de Atención Primaria y las farmacias, coordinados para ver si una persona, porque viva sola o tenga una patología cronificada, puede usar este servicio», dijo. «Conseguimos que se tomen correctamente la medicación y que el farmacéutico, una vez a la semana, vean a esa persona y compruebe que está bien», añadió. El sistema cuesta 6 euros por cada usuario.

Por su parte la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de León, Montserrat Ávila, aclaró que no se puede hacer un seguimiento de todos los medicamentos. «No todos los medicamentos son susceptibles de hacer ese seguimiento dispensación personalizada porque pueden ser parches, medicamentos o efervescentes. El farmacéutico también hace un estudio pormenorizado para que el tratamiento no sea duplicado. No es solo que no lo sepan tomar sino que quizá van al médico, hay un sustituto y le mandan algo duplicado. Evitamos exceso de medicamentos y ayudamos a la economía del sistema sanitario», remarcó.

«Una experiencia muy positiva»

La responsable de la farmacia de Bembibre, Carmen García, considera que es una experiencia muy positiva. «Hay personas que sabíamos que se tomaban la medicación regular. A veces vemos muy claro que no lo hacen bien, y lo que buscamos es que lo hagan correctamente», dijo. Esta farmacia tiene actualmente a cinco usuarios de 'Filandón' y hay otros dos a la espera de la aprobación de la solicitud.

«La persona que vemos que puede necesitarlo, se lo ofrecemos. Otras veces nos lo pide un familiar o cuidador. Hacemos una preselección en la que vemos qué medicamentos tiene, cómo lo tiene que tomar y si se da cuenta de ello. Enviamos una solicitud y, si la aprueban, preparamos la medicación cada semana, vienen a recogerla y firman. Nos traen el pastillero anterior para ver si se ha tomado y revisamos», dijo la farmacéutica sobre el funcionamiento del programa.