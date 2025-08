El pueblo de la provincia de León que busca la mejor empanada de batallón

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 3 de agosto 2025, 09:20 Comenta Compartir

Un rincón de la provincia guarda el secreto de uno de los manjares soberanos de León.

Masa de trigo (no de hojaldre), acelgas, panceta, cebolla, carne (principalmente cerdo) y patata. Sí, patata. Por muy extraño que parezca en ella reside su singularidad. Son los ingredientes básicos para elaborar una de las recetas más tradicionales del Bierzo: la empanada berciana, también conocida como 'de batallón' o 'de acelgas'. Un plato jugoso y apetitoso que nunca falta en las mesas de la comarca en cualquier celebración que se precie.

El origen de la receta se desconoce, si bien ya en el siglo XV el culinario español Ruperto de Nola hacía referencia a ella en el libro 'Guía del buen comer español' donde mencionaba todas y cada una de sus virtudes y aludía, además, a su presencia ineludible en fiestas y reuniones.

Seis siglos después, este plato típico de la tradición culinaria del Bierzo sigue más vivo que nunca. Tanto es así que el Ayuntamiento de Vega de Espinareda se ha lanzado a buscar a los mejores elaboradores con el objetivo de premiar la mejor receta tradicional. Para ello ha convocado la primera edición de un concurso cuyo ganador se conocerá en este domingo, 3 de agosto, en el marco de la XVI edición de la gran Feria Agroalimentaria, Artesanal y Gastronónica de El Espino, que se espera la visita de entre 2.000 y 3.000 personas.

«Buscamos poner en valor la empanada del Bierzo porque es muy diferente a lo que hay en todo el territorio nacional puesto que, aparte de ser masa de pan, el ingrediente principal es la patata y ninguna empanada fuera del Bierzo lleva patata», explica el concejal de Turismo e impulsión del certamen, Pablo Taladrid.

Es un apasionado de esta elaboración típicamente berciana y en varios de sus viajes por España ha tenido la oportunidad de degustar unas cuantas. «Al coincidir con gente probando empanada contaba que en El Bierzo lleva patata y me miraban asombrados: ¿Patata la empanada? ¿Qué es eso?». Por ello «tenemos que ponerla en valor, porque es un producto distinto», destaca convencido, dado que en los diferentes lugares en los que la ha probado «no me he encontrado con una receta similar porque también las masas son de hojaldre, no de pan».

Una docena de participantes

El concurso convocado por la Concejalía de Turismo de Vega de Espinareda está dirigido a panaderías, obradores o restaurantes que tienen empanadas en su carta.

Son un docena de profesionales de toda la comarca procedentes, entre otros puntos, de Cacabelos, Ponferrada, Matarrosa (Toreno), Fabero y Vega de Espinareda, los que rivalizarán por hacerse con el premio a la mejor empanada berciana en la primera edición de este novedoso certamen gastronómico que se celebra este domingo, 3 de agosto en El Espino. «Para ser el primer año la gente ha respondido bien», resalta Taladrid.

El jurado, integrado por dos cocineros y una persona sin conocimientos culinarios será la encargada de valorar la fidelidad a la receta original, la textura, la presentación y el sabor de las empanadas de batallón que deberán estar listas en el stand correspondiente a las 10:00 horas antes de la cata que tendrá lugar sobre la una del mediodía. El ganador o ganadora se llevará un premio de 150 euros y la difusión del premio en los medios de comunicación locales.

El Ayuntamiento tiene la intención de dar continuidad a un certamen que se estrena este año y que permitirá mantener vivo uno de los legados culinarios más destacados del Bierzo.