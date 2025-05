Se desvela el misterio del 'Por mí': manifestación de OncoBierzo el 8 de junio

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 21 de mayo 2025, 11:38 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

El misterio de las enigmáticas palabras 'Por mí' que aparecieron fotografiadas en varios de los rincones emblemáticos de la comarca sale a la luz. Es la forma con la que la Asociación de Familiares de Familiares y Enfermos Oncológicos del Bierzo ha querido llamar la atención para anunciar a la ciudadanía una nueva acción para acabar con el «abandono» que sufre el Hospital del Bierzo.

El colectivo convoca así una nueva manifestación que tendrá lugar el día 8 de junio en Ponferrada. Partirá a las 11.30 horas de la plaza de Luis del Olmo y recorrerá las principales calles de la capital berciana para finalizar en el Bulevar Juan Carlos I. Una protesta que sucederá a la histórica movilización que tuvo lugar el 22 de febrero en Valladolid y que reunió a más de 15.000 personas para exigir oncólogos y mejoras para el primer centro sanitario de la comarca.

«Tod@s tenemos un motivo. Porque nada es más urgente, más justo ni más necesario que alzar la voz por mí, y por todos los por mí que más importan: mi pareja, mi padre, mi madre, mi hermano y sobre todo y todos...mi vida», remarcan desde la asociación.

Ampliar Imagen de uno de los carteles de la manifestación de OncoBierzo del 8 de junio.

OncoBierzo anima a los bercianos a salir de nuevo a la calle el 8 de junio para protestar por el déficit de médicos tanto en Oncología como en otras especialidades. «El Hospital del Bierzo, mi hospital, está sufriendo un abandono institucional sin precedentes, ya no solo en Oncología, muchas especialidades médicas presentan una dotación mínima de personal y sus profesionales sobrecargados, retrasos en consultas y pruebas, listas de espera muy dilatadas con las peores ratios de todos los hospitales de la comunidad, pero la principal falta es la falta de voluntad política por parte de la Consejería de Sanidad», denuncian.

Ante esta situación, tienen claro que «la salud no puede esperar, no podemos seguir siendo pacientes de segunda, porque para nosotros 'Algún día es mucho tiempo', y a muchos ese tiempo se nos acaba». Insisten en que «esta lucha no es política, es un problema social, es personal, es por mí, …por mi hospital, por mi vida» y tienen claro que «si no luchamos por nosotros, ¿quién lo hará?».

«Ven y alza la voz», alienta el colectivo a los habitantes de las comarcas del Bierzo, Laciana y La Cabrera, porque «no es solo una protesta, es un grito de dignidad». «¡Por mí! ¡Por nosotros! ¡Por La Cabrera, El Bierzo y Laciana!», concluyen.