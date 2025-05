Basurco, cinco horas nadando por oncólogos: «Por todos los enfermos que pelean cada día»

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 7 de mayo 2025, 13:59 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

«Esto es por mi gente. Por todos los enfermos que pelean cada día sin descanso. Por Rosi, que ya no está… Hoy he nadado con el corazón más que con la mente, pero con el alma en paz. Cada uno de los que luchan por esta enfermedad tienen el mérito, no yo». Son las primeras palabras que pronunció el carnicero de Villafranca del Bierzo, Miguel Martínez Basurco, tras hacer hacer realidad su Basurcada.

Eran las 13:04 horas de este miércoles, 7 de abril, cuando el ultrafondista berciano conseguía cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. Una hazaña solidaria que ha logrado completar en cinco horas para cubrir los 18 kilómetros que separan isla de Tarifa (Cádiz) de punta Cires (Marruecos).

Una acción solidaria con la que ha querido visibilizar y apoyar la lucha la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer del Bierzo, OncoBierzo, para reclamar una solución que permita cubrir el déficit de especialistas con plaza fija en el primer centro sanitario de la comarca.

Basurco se echó a la mar poco antes de la ocho de la mañana junto a otros tres participantes: un azerbaiyano, un holandés y un alemán, en el día en el que finalizaba su permiso para poder hacer realidad su hazaña. «Cada brazada fue por su gente, por quienes luchan, por todos los enfermos que están sufriendo el abandono médico en El Bierzo», destacaron desde OncoBierzo.

Los miembros del colectivo, que han tenido la oportunidad de seguir en directo la nueva gesta de Basurco para apoyar su causa, no tienen más que palabras de agradecimiento para el villafranquino. «Solo podemos decir gracias. Gracias por llevarnos tan lejos. Gracias por recordarnos que juntos, siempre, se puede».

«Es un problema de todos»

Unas palabras a las que se unía también, aún emocionado, uno de sus portavoces, José Miguel Abraila. «Una pasada que haya conseguido el reto, que lo haya hecho por nosotros, por el grave problema que hay en el Hospital del Bierzo, es una pasada».

«Estamos todos pletóricos, es una gran alegría para todos por la visibilidad que da para la causa porque es un problema de todos, OncoBierzo solo es la punta de lanza pero somos todos, El Bierzo y Laciana, los que tenemos que pelear por lo nuestro, porque estamos con servicios muy precarios y esto tiene que solucionarse», concluyó.