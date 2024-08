Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 30 de agosto 2024, 08:11 | Actualizado 08:46h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«La comarca de norte a sur y de este a oeste está totalmente apestada». La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) se ha extendido a todas las explotaciones ganaderas del Bierzo con un nivel de afectación del 50% en los rebaños. «Muchos han pasado ya el brote y otros lo están pasando», explicó el presidente de la Asociación de Ganaderos de Ternera Natural del Bierzo (Ternabi), José María Álvarez.

Los profesionales del sector consideran que se trata de un problema «peleagudo» que «está causando pérdidas considerables» en la cabaña del Bierzo al tratarse de «una enfermedad muy heterogénea con explotaciones en las que ha pasado sin pena ni gloria y otras donde ha causado verdaderos estragos», apunta Álvarez.

El brote suele durar 15 o 20 días, que es lo que tarda el mosquito del género Culicoides en infectar a todas las vacas y terneros. La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) afecta a entre el 10 y el 20% de las reses, en algunos casos de forma benigna y en otros de forma más severa por lo que se recomienda aplicarles un tratamiento sintomático ya que «al tratarse de un virus no se cura con antibióticos y suelen evolucionar bien», no obstante «a algunas les cuesta salir adelante y otras mueren».

El problema para los ganaderos bercianos «es que hay una gran morbilidad» que causa importantes consecuencias en el sector porque los animales se ven afectados por una extrema delgadez y algunos abortan porque quedan dañados o improductivos. Además, «tienes que atender mucho ganado, andar pinchando y hay pérdidas, abortos, diarreas, animales que se quedan muy delgados y que por lo tanto baja la producción», lamentan.

«Desesperación», en el sector

Desde Ternabi reconocen que la situación causa «bastante desesperación» entre los profesionales del sector teniendo en cuenta que la afección vírica de la EHE multiplica el trabajo diario que tienen que afrontar para salvar sus reses. «Es luchar con los animales y verlos enfermos y a esos que les ataca de mala manera tienes que estar todos los días encima de ellos y no les ves mejora muchas veces, algunos incluso llegan a morir», asevera su presidente.

Los ganaderos bercianos no tienen claro que la vacuna inactivada que ha salido recientemente funcione aunque creen que no está causando efectos adversos. Pero lo que sí tienen claro es que en el caso del Bierzo «llega un poco tarde porque el brote ya ha cogido a gran parte de las explotaciones, algunas que han vacunado ya tenían el brote dentro entonces ya no le ha dado tiempo ni a actuar».

«Es un problema grande esperemos ahora que queden inmunizadas las explotaciones al pasar la infección y que llegue el final del verano y el mosquito transmisor deje de actuar», concluyen.