La Junta confirma 17 casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en El Bierzo Desde el Servicio Territorial de Agricultura aseguran que no hay muertes probadas por esta enfermedad, lo que no quiere decir que no las haya habido, tal y como atestiguan los testimonios de los ganaderos bercianos que han perdido ya algunas de sus reses afectadas por el brote de EHE

Carmen Ramos Ponf Miércoles, 28 de agosto 2024, 08:13

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) se extiende por el Bierzo. La Junta de Castilla y León ha confirmado la existencia de 17 casos de la afección vírica transmitida por el mosquito del género Culicoides en explotaciones ganaderas de la comarca en la campaña de este año.

Desde el Servicio Territorial de Agricultura reconocen que hasta la fecha no hay muertes confirmadas por esta enfermedad en El Bierzo, lo que no quiere decir que no las haya habido, tal y como atestiguan los testimonios de los ganaderos bercianos que han perdido ya algunas de sus reses afectadas por el brote de EHE.

De momento la enfermedad hemorrágica epizoótica ha afectando a varias explotaciones ubicadas en la zona del Bierzo Oeste, como Balboa y Vega de Valcarce, que ya han notificado los casos a la Unidad Veterinaria de Villafranca del Bierzo, dependiente de la Junta de Castilla y León, aunque podría estar extendida ya a otras explotaciones de la comarca. Se trata de territorios limítrofes con los municipios gallegos de Piedrafita do Cebrero y Cervantes donde también se han detectado afecciones. En la provincia de León los dos primeros casos fueron confirmados por la Junta en una explotación ganadera de Valencia de Don Juan en el año 2022.

El virus EHE es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores, que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, principalmente al ciervo rojo (Cervus elaphus), y al ganado bovino aunque también los expertos analizan el impacto epidemiológico que puede ocasionar en gamos y corzos.

Máxima actividad

La enfermedad hemorrágica epizoótica se transmite a rumiantes por la picadura de Culicoides y las infecciones son estacionales, concentrándose principalmente a finales de verano y en otoño, cuando las poblaciones de vectores alcanzan su pico anual. De hecho en este momento nos encontramos en el periodo de máxima actividad del mosquito del género Culicoides, responsable del brote de la enfermedad hemorrágica epizoótica, por lo tanto habrá que esperar hasta el mes de octubre o noviembre para que las temperaturas cambien y el mosquito deje de actuar.

El periodo de incubación es de dos a diez días y no todos los animales infectados con el virus desarrollan la enfermedad de forma evidente, ya que algunos pueden ser asintomáticos y otros presentar solo síntomas leves. Los síntomas graves se dan cuando los animales presentan fiebre, debilidad, pérdida de apetito además de úlceras, pérdida de peso y hemorragias.

Se trata de una enfermedad que no que afecta al ser humano y, no representa un gran riesgo para la salud pública, por lo que no se establecen restricciones a la explotación afectada ni al consumo de productos animales, carne o leche.

La EHE se detectó por primera vez en Norteamérica, África, Asia y Australia desde donde se extendió a Europa y hace dos años a España con los primeros casos declarados en Andalucía y Extremadura y extendida ya por todo el país.