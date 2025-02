Denuncian el «abandono» de la carretera a Lindoso: «Se está hundiendo y no hacen ni caso» Los vecinos urgen al Ayuntamiento de Vega de Valcarce y a la Diputación a tomar medidas porque «en cualquier momento puede haber un accidente»

Domingo, 9 de febrero 2025

«Es la peor carretera de todo el ayuntamiento, se está hundiendo». Es la denuncia de la vecina del pequeño pueblo de Lindoso, Estefanía Lolo, en el que residen en la actualidad cuatro vecinos.

Enclavado en el municipo de Vega de Valcarce, en la frontera entre El Bierzo y Galicia, el acceso con el que cuenta a través de una pista estrecha que les une con Las Herrerías y en malas condiciones dificulta y mucho la circulación, cuando se trata de un vial que «tiene un tránsito bastante grande porque somos jóvenes y nos movemos bastante», explica.

El deficiente estado que presenta el trazado de apenas 2,5 kilómetros, estrecho, en pendiente y situado en una zona de sombra, complica la circulación a los vecinos de Lindoso. A ello se unen los «barrancos impresionantes» que presenta debido a la zona en la que está ubicada y el peligro que supone la existencia de multitud de árboles que se extienden a lo largo y ancho de más de un kilómetro de la pista, que con la humedad se han ido desplazando y ya han dado un susto a algunos vecinos.

«Se han bajado pequeños barrancos y los árboles han ido creciendo, otros ya se están bajando y están a punto de caer», apunta. Árboles que, según denuncia, «se caen cada dos por tres y quedamos incomunicados».

De hecho, Estefanía Lolo explica que hace tan solo un mes y medio que se cayó uno sobre la carretera. «Subían mi hermana y mi cuñado de noche y tuvieron que dar marcha atrás, pero en cualquier momento puede haber un accidente o que se te caiga un árbol encima que eso es lo peor, que vayas con el coche y se te caiga un árbol encima», señala Estefanía.

Para ella este panorama evidencia la «situación de abandono» en la que se encuentra la carretera y alerta del peligro que supone para los vecinos que la transitan. Tanto es así que Lolo tiene grabadas las imágenes del hundimiento de la carretera LE-4113 que comunica las vecinas localidades de La Faba y La Cernada que se tragó dos coches al abrirse dos grandes socavones en noviembre de 2023. Un suceso que dejó herido a un matrimonio de 78 años.

«Se está hundiendo por muchos sitios, nos va a para como les pasó en La Cernada, cualquier día se hunde», apunta. «Creo que estamos aquí pedidos de la mano de Dios», lamenta esta vecina de Lindoso.

Protección «donde no hay peligro

Critica, además, que para evitar el peligro en los barrancos se hayan instalado vallas de protección, paradójicamente, «en un lugar en el que no es necesario, cuando deberían haberlas puesto donde más peligro hay por si se te va el coche para parar contra la valla y fueron a ponerlas donde más fácil les resultaba, donde no hay peligro de que te vayas con el coche hacia ningún sitio».

Los árboles cercan el trazado de la carretera que comunica Las Herrerías con Lindoso, en Vega de Valcarce.

Esta vecina de Lindoso asegura que ya ha trasladado su malestar al Ayuntamiento para solicitarle que tome medidas. «Ellos tienen ojos como nosotros», señala. También otro habitante del pueblo presentó un escrito en el Consistorio para denunciar «que las vallas quitamiedos se han colocado donde no había peligro y que la pista se estaba hundiendo y no hacen ni caso», relata Lolo.

«Trabajando para mejorarlas»

La alcaldesa de Vega de Valcarce, Luisa González, por su parte, reconoce que la situación de la carretera de Las Herrerías a Lindoso es «como el de otras muchas, tampoco voy a decir que estén como una delicia porque no lo están». Es más, reconoce que «en esta zona tenemos mal desde la N-VI, que es de la Junta que sí que se comprometió a arreglarla que es Camino de Santiago, hasta el resto de carreteras».

La primera edil recuerda que el vial es titularidad de la Diputación «que sí conoce el estado en el que está», por lo que «el Ayuntamiento ahí poco tiene que hacer, si hay nieve y demás sí que metemos el tractor nuestro y lo limpiamos pero lógicamente nosotros no podemos acometer el arreglo de esa carretera».

«Hay muchas carreteras de estas que no están en buen estado, eso hay que reconocerlo pero sí que se está trabajando», indica Luisa González. Destaca como en este momento se están acometiendo mejoras en la carretera de Villasinde y también en la de La Braña. En este sentido, recuerda que se asfaltó la de Las Herrerías a La Faba en caliente, «pero quedan más que hay que arreglarlas», por lo muestra el compromiso que le ha trasladado la institución para acometer estos trabajos. «Hay muchísimas carreteras de Diputación que poco a poco me han dicho que van a intentar dejarlas bien», señala, porque «de golpe no se pueden acometer todas».

«Los árboles generan peligro»

Respecto al problema que ocasionan los árboles en la pista que comunica Las Herrerías con Lindoso, la alcaldesa insiste en que «tienen un dueño» y el problema es que «la gente los pone donde le parece y después se quejan». Reconoce, no obstante, que alrededor de las carreteras «esos árboles siempre generan peligro, no solo en esa, en muchas más, y cuando vienen tiempos de lluvia y demás nos encontramos que caen».

Asegura que desde el Ayuntamiento «se les insta» a los dueños a que tomen medidas «pero hasta que no pasa algo...luego si pasa el árbol no es de nadie, pero si en un momento determinado quieres quitar esos árboles tampoco te dan posiblidad, la cosa es bastante complicada», concluye.