Sede del Consejo Comarcal del Bierzo. César Sánchez

El Consejo convoca dos nuevas líneas de ayudas para desfibriladores y cultura

Las bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)

Ponferrada

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:29

El Consejo Comarcal del Bierzo convoca dos nuevas líneas de ayudas destinadas a la instalación de desfibriladores en los pueblos y al fomento de las actividades culturales y deportivas, cuyas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La primera línea, dotada con 20.000 euros, está destinada a las Juntas Vecinales de menos de 2.000 habitantes con el objetivo de que puedan adquirir e instalar desfibriladores externos semiautomásicos.

Se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva que llega gracias a una ayuda de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardiovasculares o cerebrovasculares, reducir la siniestralidad laboral en el ámbito rural y extender un beneficio vital a toda la población.

La ayuda cubre la adquisición, instalación de los equipos DESA y la formación necesaria para capacitar, al menos, a dos personas por entidad solicitante y el plazo de solicitud es de 15 días naturales, que deben presentarse a través de la Sede Electrónica del Consejo Comarcal.

La segunda línea es para el fomento del deporte y la cultura, también en régimen de concurrencia competitiva, con el objetivo de colaborar en la prestación de servicios que satisfagan una utilidad pública, un interés social o una finalidad pública de ámbito comarcal.

Se destinan 8.000 euros para la parte cultural y la misma cantidad para deportes y serán subvencionables los gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

En este caso el plazo de solicitud es de 10 días hábiles y las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos en el Registro del Consejo Comarcal.

