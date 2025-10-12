leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl.

Conductor y copiloto de de una moto, heridos en un accidente en El Bierzo

Ambos ocupantes del vehículo de 63 años fueron trasladados al hospital

León

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:15

Una mujer de 63 años que viajaba en una mato como copiloto ha resultdo herida en un accidente al chocar con un turismo en Vega de Valcarce, así como el conductor del vehículo.

El suceso ocurría alas 14:05 horas cuando el 112 recibía una llamada alertando de una colisión en la N-VI, en el punto kilométrico 418.

Emergencias moviliza a Guardia Civil de Tráfico de León y a Sacyl que desplaza una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Villafranca del Bierzo. En el lugar, el personal de Sacyl atiende a los dos ocupantes de la moto, un varón y una mujer de 63 años, que son trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital de El Bierzo.

