leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una bicicleta circulando por una carretera.

Un ciclista herido tras chocar con un coche en una carretera del Bierzo

El choque entre la bicicleta y un turismo se ha producido minutos después de mediodía

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:06

El 112 ha sido avisado a las 12:17 de la mañana del sábado 30 de agosto de la posibilidad de heridos en un accidente en el que podía haber un ciclista implicado en una carretera de la provincia de León.

Los alertantes informan de que en la carretera que une Congosto con Santa María, en dirección a esta última localidad, ha habido un choque entre un turismo y una bicicleta.

Se pasa el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Se solicita asistencia para el ciclista y se indica que el lugar es accesible para que pueda ser evacuado en ambulancia, descartando así otros medios.

Se desconoce, por el momento, la edad del herido y la gravedad de su estado clínico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos influencers leoneses aparecen en la lista Forbes de mejores creadores de contenido
  2. 2 «Me salió del alma», el bombero que negó la mano a Mañueco denuncia la falta de reconocimiento
  3. 3 Se aprueban las licencias para construir casi 200 nuevas viviendas en León capital
  4. 4 Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes
  5. 5 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  6. 6 El alemán que llegó a Lusio para tener ovejas y hacer quesos: «Lo he perdido todo»
  7. 7 El día que Mañueco expedientó a 16 bomberos de Salamanca que protestaban por el «despilfarro»
  8. 8 León comienza a ver la luz: solo un incendio en IGR 2 y sin poblaciones evacuadas o confinadas
  9. 9 La Cultural sigue sin encontrarse y se vuelve a ir de vacío
  10. 10 Los bomberos forestales de León llaman a la sociedad a movilizarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Un ciclista herido tras chocar con un coche en una carretera del Bierzo

Un ciclista herido tras chocar con un coche en una carretera del Bierzo