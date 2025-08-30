Un ciclista herido tras chocar con un coche en una carretera del Bierzo El choque entre la bicicleta y un turismo se ha producido minutos después de mediodía

Leonoticias León Sábado, 30 de agosto 2025, 14:06 Comenta Compartir

El 112 ha sido avisado a las 12:17 de la mañana del sábado 30 de agosto de la posibilidad de heridos en un accidente en el que podía haber un ciclista implicado en una carretera de la provincia de León.

Los alertantes informan de que en la carretera que une Congosto con Santa María, en dirección a esta última localidad, ha habido un choque entre un turismo y una bicicleta.

Se pasa el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Se solicita asistencia para el ciclista y se indica que el lugar es accesible para que pueda ser evacuado en ambulancia, descartando así otros medios.

Se desconoce, por el momento, la edad del herido y la gravedad de su estado clínico.