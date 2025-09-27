leonoticias - Noticias de León y provincia

Los bomberos de Ponferrada sofocan de madrugada dos incendios en Toreno y Berlanga del Bierzo

Se desalojó un edificio debido al humo provocado por el fuego de Berlanga

León

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:01

Los bomberos de Ponferrada sofocaron de madrugada dos incendios en una cochera de la localidad de Toreno y un edificio de Berlanga del Bierzo que tuvo que ser desalojado debido al intenso humo.

El primer aviso llegó a media noche, cuando dos autobombas se desplazaron hasta la avenida de Berlanga de Toreno, donde se había declarado un fuego en la planta baja de un inmueble que se usaba como cochera.

El incendio ya se había propagado a toda la superficie y buena parte de la cubierta, por lo que las tareas se centraron en evitar su llegada a un edificio próximo, por lo que las tareas se prolongaron hasta las 2.30 horas Un vehículo y diversos enseres resultaron totalmente calcinados.

Más tarde, a las 2.15 horas, otra dotación acudió a la calle Cabo la Iglesia, en la localidad de Berlanga del Bierzo, para trabajar en el incendio en una vivienda donde el humo estaba inundando el edificio, por lo que se procedió al desalojo.

El incendio se produjo debido a la proximidad de una chimenea de pellets a una bajante de PVC, aunque no causó daños de consideración.

