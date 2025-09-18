El Bierzo recibirá 52.000 euros para reparar daños de los incendios en Arnado y Lusio La Junta destina las ayudas más elevadas de esta primera tanda al municipio de Oencia

Álvaro Pérez Ponferrada Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno la concesión de ayudas directas para reparar infraestructuras municipales dañadas por los incendios del mes de agosto, con una partida destacada destinada a la comarca de El Bierzo. El municipio de Oencia recibirá 52.000 euros para restituir el alumbrado público en dos de sus localidades más afectadas, Arnado, con 10.000 euros, y Lusio, con 42.000 euros.

Estas subvenciones forman parte del plan autonómico de recuperación de zonas incendiadas y buscan garantizar que los servicios básicos esenciales vuelvan a estar disponibles cuanto antes en los pueblosafectados.

Además de estas actuaciones en la comarca berciana, el Ejecutivo autonómico ha autorizado otra ayuda en la provincia de León, destinada al municipio de Destriana, que contará con una subvención cercana a los 7.400 euros para rehabilitar instalaciones dañadas en el recinto de la piscina municipal.

El procedimiento para que los ayuntamientos soliciten estas ayudas permanecerá abierto de manera permanente hasta el final del ejercicio presupuestario, con el objetivo de que todos los municipios damnificados puedan acceder a la financiación necesaria para reparar sus infraestructuras públicas.