leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de Lusio tras el incendio que arrasó las casas del pueblo. Carmen Ramos

El Bierzo recibirá 52.000 euros para reparar daños de los incendios en Arnado y Lusio

La Junta destina las ayudas más elevadas de esta primera tanda al municipio de Oencia

Álvaro Pérez

Ponferrada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:44

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno la concesión de ayudas directas para reparar infraestructuras municipales dañadas por los incendios del mes de agosto, con una partida destacada destinada a la comarca de El Bierzo. El municipio de Oencia recibirá 52.000 euros para restituir el alumbrado público en dos de sus localidades más afectadas, Arnado, con 10.000 euros, y Lusio, con 42.000 euros.

Estas subvenciones forman parte del plan autonómico de recuperación de zonas incendiadas y buscan garantizar que los servicios básicos esenciales vuelvan a estar disponibles cuanto antes en los pueblosafectados.

Además de estas actuaciones en la comarca berciana, el Ejecutivo autonómico ha autorizado otra ayuda en la provincia de León, destinada al municipio de Destriana, que contará con una subvención cercana a los 7.400 euros para rehabilitar instalaciones dañadas en el recinto de la piscina municipal.

El procedimiento para que los ayuntamientos soliciten estas ayudas permanecerá abierto de manera permanente hasta el final del ejercicio presupuestario, con el objetivo de que todos los municipios damnificados puedan acceder a la financiación necesaria para reparar sus infraestructuras públicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan el cuerpo sin vida del montañero perdido en el pico Gilbo
  2. 2 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  3. 3 Restablecida la circulación de tren entre León y Ponferrada tras sofocar el incendio de Quintana de Raneros
  4. 4 Sin rastro de José Luis tras 40 días de búsqueda en la montaña leonesa
  5. 5 Un ganadero leonés, asfixiado ante la falta de alimento de sus animales: «Solo me queda vender»
  6. 6 ¿Cuánto sabes de pueblos de León?
  7. 7 Un ganadero berciano, asfixiado ante la falta de alimento de sus animales: «Solo me queda vender»
  8. 8 Un choque entre un coche y una moto se salda con un herido en el centro de León
  9. 9 La bandera de Palestina, sin stock en los comercios leoneses
  10. 10 Un joven motorista resulta herido en un accidente en León capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Bierzo recibirá 52.000 euros para reparar daños de los incendios en Arnado y Lusio

El Bierzo recibirá 52.000 euros para reparar daños de los incendios en Arnado y Lusio