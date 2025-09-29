El Bierzo cierra la campaña de recogida de pera y manzana con 14,5 y dos millones de kilos La calidad de la fruta es «excepcional» en ambos casos

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:10

Los sellos de calidad de la pera conferencia y la manzana reineta del Bierzo finalizan la recogida de fruta con un total de 14,5 y dos millones de kilos recogidos, respectivamente.

La Asociación Alimentos de Calidad del Bierzo asegura que en ambos casos se trata de fruta con una calidad «excepcional», con una buena presencia exterior y con unos niveles de azucares y ácidos «perfectos», lo que le dan «un gran equilibrio en boca y por tanto una gran potencia de sabor», afirma su gerente, Pablo Linares.

La campaña se ha desarrollado sin mayores problemas, a excepción de algunas tormentas de granizo al inicio del ciclo, pero que afortunadamente no dañaron la producción.

En ambos casos, las cifras de recolección se sitúan dentro de una campaña normal y toda esa fruta comenzará a salir al mercado una vez que pase los controles de calidad que exige la Marca de Garantía y la Denominación de Origen y que aseguran al consumidor que está adquiriendo pera conferencia del Bierzo y manzana reineta del Bierzo con las características propias de la variedad y zona.