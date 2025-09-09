El Bierzo se blinda ante el paso de La Vuelta Numerosos agentes y vehículos de la Guardia Civil velarán por la seguridad con un dispositivo que abarcará 140 kilómetros de recorrido por la provincia

La Vuelta Ciclista a España discurrirá por la provincia de León el día 10 de septiembre, con motivo de la 17ª etapa de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2025, con inicio en la localidad de el Barco de Valdeorras y finalización en el Alto del Morredero.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero. Seis agentes de la unidad han nacido o se encuentran destinados en la provincia de León.

La Guardia Civil de León establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 20 guardias civiles y 10 vehículos de seguridad ciudadana, y 36 guardias civiles y 30 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades.

El 10 de septiembre, con la llegada de la 17ª etapa a Ponferrada, la Guardia Civil acercará su labor a la población. En el «Parque Vuelta», espacio establecido por la Organización que se situará en la plaza Santa Bárbara de la localidad de Bembibre, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes