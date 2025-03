Basurco cruzará a nado el Estrecho de Gibraltar para exigir oncólogos para El Bierzo

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 27 de marzo 2025, 11:35 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

«Cuando me propuse este desafío, me pregunté si estaba preparado. La respuesta es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que voy a intentarlo con todas mis fuerzas. El fin merece mucho la pena, y mi granito de arena espero que sea parte de una montaña que todos debemos ir formando». Son las palabras con las que el ultrafondista berciano Miguel Martínez Basurco daba el pasado sábado día 22 de marzo en un mensaje lanzado en su perfil de Facebook algunas pinceladas a lo que iba a ser su nueva gesta.

Una hazaña que el villafranquino ha desvelado finalmente este jueves, 27 de marzo: cruzará a nado el Estrecho de Gibraltar para exigir oncólogos para el Hospital del Bierzo. Así lo ha avanzado el atleta en una comparecencia en las instalaciones del Coherencia EcoBar de Ponferrada.

Un nuevo desafío con el que Basurco dará visibilidad a la lucha emprendida hace seis meses por la Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de la comarca OncoBierzo para reclamar una solución que permita cubrir el déficit de especialistas con plaza fija en el primer centro sanitario de la comarca.

Durante la comparecencia, Miguel Basurco recordó que su mujer murió hace 9 años de cáncer y que pasó mucho tiempo en el hospital. Por aquel entonces, «era un servicio puntero», por lo que no entiende lo que ha pasado en estos años. Es por ello que quiere visibilizar y llamar la atención sobre la falta de oncólogos en el Bierzo porque «nos están quitando hasta la piel».

Además, el deportista reconoció que hacer esta travesía era un deseo que tenía desde hace muchos años y que para él es, a su vez, algo simbólico porque «es como si estuviéramos en África».

Por su parte, desde OncoBierzo, uno de los portavoces, Tito Gago, quiso agradecer a Basurco su «azaña e implicación» con la lucha de una plataforma que no quiere «oncólogos de paso». Y es que a pesar de que se ha incorporado un especialista a la plantilla fija, todavía faltan otros cuatro en la plantílla orgánica. «No es lo mismo tener una serie de oncólogos que vienen y van, aunque sean 23, que tener una plantilla fija en la comarca. Se trata de dar estabilidad a un problema muy gordo que tenemos en el Bierzo», añadió.

18 kilómetros en 6 horas y media

Un recorrido a nado en aguas abiertas que se sitúa en 18 kilómetros y que el atleta berciano nadará a 3 kilómetros por hora, con una profundidad de 300 a 900 metros que separa Europa y África y donde confluyen el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. El canal tiene 58 kilómetros de longitud y 13 kilómetros de ancho entre la punta de Tarifa y la punta Cires y en la hazaña de cruzarlo nadando influyen de forma decisiva las fuertes corrientes que imperan en el Estrecho.

Nadará, entre el 30 de abril y el 8 de mayo, junto a otros tres participantes -un azerbaiyano, un holandés y un alemán- y calculan que el reto dure, su las condiciones son óptimas, entre 6 y 6 horas y media.

El atleta villafranquino y también carnicero, organizador de carreras tan reconocidas como la Bierzo Triman o la Dragoman, da así una nueva vuelta de tuerca a su andadura deportiva que le ha servido en muchas ocasiones de altavoz para reivindicar una solución a los problemas que afronta la comarca.

En el año 1995, cuando era campeón de España de 100 kilómetros, protagonizó una carrera de 24 horas en un circuito en las Huertas del Sacramento en apoyo de la implantación de centros universitarios en El Bierzo que acabó con un recorrido de 205 kilómetros muy cerca del récord que pretendía batir de 221 kilómetros. También respaldó al movimiento contra la quema de residuos en la planta de Cementos Cosmos en Toral de los Vados con la idea de completar siete maratones en siete días.

Riesgo de hipotermia

Basurco se vuelca con OncoBierzo para reclamar facultativos para el Hospital Universitario de la comarca en una proeza que requiere una gran preparación física y mental y en la que tendrá que hacer frente a varios inconvenientes. Por un lado, al riesgo de hipotermia con una temperatura del agua que alcanza solo los 15 grados en invierno y los 23 grados en verano.

El berciano se enfrentará también a los cambios bruscos de los fuertes vientos y al gran tráfico marítimo teniendo en cuenta que el Estrecho de Gibraltar es una de las avenidas marítimas más transitadas del mundo con más de 300 buques diarios.

«Hay retos que te eligen a ti...»

«Hay retos que se eligen… y otros que te eligen a ti…». Con estas palabras en su perfil de Facebook junto a una imagen del atleta nadando en aguas del Océano Atlántico y la imagen de la torre de Hércules al fondo, Basurco avanzaba lo que estaba por venir.

«A lo largo de mi vida me he enfrentado a muchos desafíos, algunos por superación personal, otros por pura locura… pero este es diferente. Tiene un motivo mucho más grande», apuntaba.

En este sentido, ya adelantaba que «en unos días, me espera una prueba que va a exigirme todo: esfuerzo, resistencia y, sobre todo, mucho corazón», y era consciente de que «no será fácil, ni cómodo, ni rápido, pero hay algo que me empuja a hacerlo». «Sé que mi deber es intentarlo», subrayaba.

Sin dar nombres ni muchos datos, el ultrafondista villafranquino aseguraba que «detrás de esto hay una asociación berciana que lucha por algo justo. Personas que se dejan la piel cada día por una causa que no puede seguir pasando desapercibida». Por lo que tiene claro que «si ellos pueden darlo todo por nuestra comarca, yo también». «Debo hacerlo».