El Bierzo nada con Basurco para exigir oncólogos: «Los tumores no tienen ideologías» El ultrafondista berciano está en Tarifa esperando que la climatología le permita afrontar su reto solidario de cruzar el Estrecho de Gibraltar para visibilizar la lucha de OncoBierzo

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 3 de mayo 2025, 09:12 Comenta Compartir

El ultrafondista berciano Miguel Martínez Basurco ya está en Tarifa para hacer realidad su gesta: cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar para exigir oncólogos para El Hospital del Bierzo. Una hazaña con la que apoya la reivindicación de la Asociación de Familiares y Enfermos Oncológicos de la comarca, OncoBierzo.

El también carnicero de Vilafranca del Bierzo, conocido por involucrarse siempre en causas en defensa de la comarca, está a la espera de que la climotología se ponga de su parte y le permita salir a nadar los 18 kilómetros que separan punta de Tarifa y punta Cires, teniendo en cuenta que no puede echarse al agua con más de diez nudos de velocidad del aire.

Se trata de una situación que precisamente se ha dado este viernes, 2 de abril, aunque en principio todo apuntaba a que podría ser el día de afrontar el objetivo. «El jueves por la noche nos dijeron que podría haber una posibilidad de que nadáramos hoy pero al final no porque no se puede», explica. Toca esperar. «Mañana (sábado) puede haber otra ventana de tiempo a partir de las dos», indica Basurco desde el hotel donde aguarda las indicaciones del personal de la empresa que se encarga de coordinar estas acciones.

De no poder cruzar el Estrecho de Gibraltar tampoco este sábado, 3 de mayo, tendría que ser entonces el lunes o el martes, 4 o 5 de mayo, dado que el permiso con el que cuenta para hacerlo acaba el miércoles, 7 de mayo, y «el domingo no se puede por el tipo de corriente que hay, la que llaman ellos vaciante, y que es justo a la mitad del día».

Tirar la toalla no va con este berciano y en el caso de que no pudiera cumplir su hazaña en esta ocasión se vería obligado a esperar «a finales de octubre o sino para el próximo año», teniendo en cuenta que «hay una lista de espera del copón porque es muy complicado, este es el hándicap de esta prueba».

«Un carnicero que nada para protestar»

Aunque él es de tierra y correr es lo suyo, Basurco está más que listo para afrontar un objetivo para el que se ha preparado intensamente desde el pasado mes de septiembre y va a por todas. «Creo que sí, que mañana puede ser y sino pues cuando toque», señala convencido. Lleva en Tarifa desde el martes, 29 de mayo, entrenando y haciendo frente a los cambios del tiempo en una zona en la que «de repente hace sol, se pone nublado, viene el aire muy fuerte, es muy cambiante el tiempo y es lo que tiene también de atractiva esta prueba, que es dificultosa por eso, no solamente por la preparación».

Ampliar El ultrafondista villafranquino junto a dos de las personas con las que afrontará el reto solidario.

Este viernes por la mañana se preparaba para entrenar en la conocida como Playa Chica, situada en las inmediaciones del puerto de Tarifa donde tomará la salida. Se trata de «una zona más protegida, porque aquí hace muchísimo viento, y si no estás protegido te puede llevar el mar», señala. Un entrenamiento en el que «nadamos media hora para tener un poco, como digo yo, el gesto, porque ahora lo que no hayas entrenado ya no lo entrenas».

El carnicero y ultrafondista berciano, que soñaba con cruzar el río Burbia cuando era niño pero con un ojo puesto ya el Estrecho, cumplirá su sueño junto a un azerbayano, un alemán, un holandés. «Era algo que quería hacer ya desde hace tiempo, siempre lo tuve ahí» y el contacto con OncoBierzo le dio el espaldarazo para afrontar este reto solidario. «Se trata de dar visibilidad, Miguel Martínez Basurco un carnicero de 55 años que se echa al agua para protestar porque no tenemos oncólogos en El Bierzo, que es la realidad, no es ninguna broma», resalta.

«Lo importante es la gente que sufre»

Por eso, no duda en restar importancia a su gesta. «Lo mío es lo menos importante, lo importante de verdad es la gente que sufre la enfermedad que va y que se encuentra un día un médico y otro día otro, eso es una cosa muy seria», subraya. Sabe de lo que habla porque su mujer murió hace 9 años de cáncer y pasó mucho tiempo en el hospital. «Yo viví una situación muy diferente con mi mujer, con seis oncólogos buenísimos y no están, se van, dicen que no hay pero si a ti en tu empresa te invitan a marchar pues al final te vas y si encima las condiciones son mejores en otro sitio todavía más fácil».

El villafranquino realizará un recorrido en aguas abiertas de 18 kilómetros en el que nadará a 3 kilómetros por hora, con una profundidad de 300 a 900 metros entre Europa y África y donde confluyen el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Un canal con 58 kilómetros de longitud y 13 kilómetros de ancho entre la punta de Tarifa y la punta Cires para toda un gesta que, si las condiciones son óptimas, puede llevarle entre 6 y 6 horas y media.

No hay límites para Basurco que lamenta que las soluciones a este problema del Hospital del Bierzo se quede poco más que en una afrenta política. «Los tumores no tienen ideologías políticas y aquí está utilizando la puta política todo el rato y eso no puede ser», lamenta. Por ello exige «un servicio en el que se cumpla, solo por humanidad».