Un argayo provoca daños en un vehículo en la CL-631 en Palacios del Sil El desprendimiento se produjo a las 6:00 horas y provocó afecciones al tráfico

Imagen de la carretera CL-631 donde se produjo el argayo tras las labores de limpieza.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:25

La carretera CL-631 que une Ponferrada con Villablino ha vuelto a ser escenario de un nuevo argayo.

El desprendimiento de rocas se produjo sobre las 6:00 horas de este jueves, 13 de noviembre, y provocó daños en un vehículo que circulaba en ese momento por el vial, según informa el sector de Tráfico de la Guardia Civil en León.

El suceso, que se registró en el kilómetro 41 a la altura del embalse de Ondinas, en el término municipal de Palacios del Sil, provocó afecciones al tráfico, ralentizando la circulación e incluso obligando a cortarla en algún momento.

Después de realizar las correspondientes labores de limpieza y retirada del coche afectado, la carretera se rebrió de nuevo al tránsito de vehículos a las las 9:00 horas, según han confirmado desde la Junta de Castilla y León.