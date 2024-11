Alimentos del Bierzo destaca el «deber importante» de las administraciones con el sector agroalimentario Pablo Linares reclama que el Parque Agroalimentario no se quede en palabras

El director de la Asociación de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, señaló este jueves 14 de noviembre que todas las administraciones tienen un «deber importante con el sector agroalimentario del Bierzo». Linares censuró que haya muchas palabras de alabanza hacia el sector de la comarca pero no un apoyo real. Lo dijo tras escuchar las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien durante su visita a Ponferrada, este martes, volvió a comprometer el Parque Agroalimentario del Bierzo.

«Me parece un poco anecdótico volver a retomar este tema una vez más», señaló. «Hasta ahora hemos visto que el Parque Agroalimentario, esporádicamente, aparece y desaparece como el Guadiana. Sale algún político, viene y dice algo, el contrario dice que no y de momento no hay nada tangible», lamentó.

Linares reiteró que este proyecto sería muy importante para la comarca, eso sí, de forma muy pensada. «No estoy hablando de un polígono industrial, en un tema puramente logístico, sino un Parque en el que pueda haber una parte de I+D+i, donde podamos tener una parte de experimentación, incluso en campo, donde podamos tener un vivero de empresas donde todos nuestros emprendedores puedan probar nuevos productos. Todo eso se puede hacer en un Parque Agroalimentario, además de mejorar la logística», explicó.

En todo caso, arremetió contra todas las administraciones, a las que reclamó «realidades, cosas tangibles» y no simples promesas, según informa Ical. «Tenemos que empezar a exigir a todas las administraciones un impulso decidido, que no sea solo decirnos lo bien que lo hacemos porque eso es gracias al esfuerzo y sudor de nuestros agricultores y ganaderos y nuestros industriales. Tienen un debe bastante importante con el sector y la comarca. Si realmente su apuesta es que el sector sea un revulsivo a nivel de empleo, deben demostrarlo y no solo en discurso. Estamos un poco cansados, queremos realidades», finalizó.