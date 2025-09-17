El alcalde de Ponferrada inicia visitas a los pueblos desalojados por los incendios de agosto Marco Morala se reúne con vecinos y pedáneos de Lombillo de Los Barrios y Espinoso de Compludo para escuchar sus necesidades y reforzar la coordinación en la recuperación

Morala junto con el resto de concejales en la primera visita a los pueblos que fueron desalojados como consecuencia de los incendios del mes de agosto

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:58

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha comenzado este miércoles la ronda de visitas a las localidades del municipio que tuvieron que ser desalojadas durante los incendios forestales del pasado mes de agosto. El regidor estuvo acompañado por los concejales Iván Alonso, Lidia Coca y Luis A. Moreno, además de representantes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Policía Municipal y Protección Civil, todos ellos implicados en la gestión de la emergencia.

Durante la jornada, Morala mantuvo encuentros con los pedáneos Sigifredo Verdial y José Mª Morán y con vecinos de Lombillo de Los Barrios y Espinoso de Compludo. El alcalde les hizo entrega de la carta enviada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se reconoce la fortaleza de la población y se ratifica el compromiso autonómico con la recuperación de las zonas afectadas.

El objetivo de las visitas es escuchar de primera mano las necesidades del medio rural, conocer las posibles dificultades en la tramitación de ayudas y avanzar en medidas de recuperación. Morala recordó a los vecinos la existencia de un punto de atención en el edificio de la Ciuden, donde se ofrece asesoramiento directo para facilitar estos trámites.

Paralelamente, los servicios municipales están elaborando un análisis de los protocolos de actuación durante los incendios, con la participación activa de las pedanías, para mejorar los procedimientos locales y elevar propuestas de refuerzo a nivel autonómico.

«Este equipo de Gobierno comparte la voluntad de los pueblos de poner en marcha medidas preventivas que eviten o, al menos, reduzcan los riesgos de incendios forestales, que hoy presentan dinámicas más peligrosas que en años anteriores», subrayó Morala.