Estado de la zona de los alrededores del colegio Peñalba donde se iniciarán las obras de reparación.

Ponferrada da comienzo a las obras de reparación de aceras junto al Colegio Peñalba

Inversión de 48.000 euros y un mes de ejecución para renovar pavimentos, aparcamientos y zonas ajardinadas

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:17

Han comenzado las obras de reparación de aceras en el espacio entre la avenida Huertas del Sacramento y el Colegio Infantil Peñalba, donde el pavimento se encontraba deteriorado y las aceras levantadas por las raíces de los plátanos de la zona ajardinada.

La actuación afecta a la continuidad del Parque de la Concordia, a las zonas verdes y a los aparcamientos en batería aledaños. La concejala del área, Lidia Coca, detalla que «la reparación va a ser integral, ya que va a afectar no sólo al pavimento y al aparcamiento sino también a los suministros de una zona con muchos vecinos que nos han trasladado que esta actuación era necesaria«, explica.

La intervención será integral y alcanzará el pavimento, el aparcamiento y los suministros de la zona. En una superficie aproximada de 1.000 m², se demolerá y sustituirá el pavimento deteriorado por un nuevo acabado accesible, se reformará parte del aparcamiento al pie de la zona peatonal y se mejorarán las áreas ajardinadas.

El importe de adjudicación asciende a 48.000 euros y el plazo de ejecución estimado es de un mes.

