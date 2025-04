Adiós a la palloza: «Después de 10 años da pena dejar Balboa por la gente»

Esther Jiménez Ponferrada Martes, 8 de abril 2025, 08:15 Comenta Compartir

Miguel Ángel Corullón y Patricia Prieto llevan diez años al frente de la Palloza de Balboa, una construcción típica de la zona convertida en bar y restaurante que fue y sigue siendo un enclave especial de este municipio berciano y que ahora tienen que dejar.

La palloza es titularidad del Ayuntamiento de Balboa y el pasado mes de marzo sacó a licitación la concesión de explotación de la misma, que acabó adjudicando a otras personas. «Nosotros no queríamos dejar el lugar porque queríamos negociar nuevos pliegos pero no pudo ser», reconoce Miguel Ángel.

En la Plataforma de Contratación del Sector Público se estipuló un canon mensual de 1.000 euros para un contrato con vigencia por dos años, prorrogable por otros dos. En total, el valor estimado del contrato era de 48.000 euros.

Y es que después de 10 años llevando el negocio, Miguel Ángel Corullón reconoce que «da pena dejar Balboa por la gente, por los amigos y por los clientes» y añade que en esta década «nos lo hemos currado mucho».

Desde hace una temporada, gestionaban también, y a la vez que la de Balboa, la palloza de Canedo, denominada Km-0, y es donde se establecerán al completo a partir de ahora y donde esperan que la gente les siga acompañando. «Si las cosas se hacen bien te van a seguir, yo por suerte en todos los negocios que he tenido he ido haciendo clientela y me vienen siguiendo por donde vaya, será que valemos para ello», señala.

Atrás quedaron los problemas de falta de personal, que se solventaron casi de inmediato tras una publicación que se hizo bastante viral y gente que contrató entonces siguen en sus puestos. «Luego tuvimos la mala suerte de que tres trabajadores que teníamos se quedaron casi simultáneamente de baja y decidimos cerrar cuatro meses. Cuando se arregló la situación, volvimos todos a la actividad y arrancamos de nuevo con ellos», asegura Miguel Ángel.

De este modo, desde ahora centrarán todos sus esfuerzos en Canedo,«ahí estaremos y daremos toda la vida por ello», concluye.

