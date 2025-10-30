Más de 11.000 euros permitirán a tres municipios bercianos reparar los repetidores de televisión dañados por los incendios Benuza, Palacios del Sil y Peranzanes podrán restituir elementos de la infraestructura que da servicio a estas instalaciones gracias a las ayudas de la Junta

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 30 de octubre 2025, 14:33

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha concedido ayudas directas a los ayuntamientos de Benuza, Palacios del Sil y Peranzanes, en la provincia de León, destinadas a la reparación de las infraestructuras de telecomunicaciones dañadas por los incendios forestales del verano de 2025, por importe de 11.209 euros.

Estas subvenciones se enmarcan en el plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios, aprobado por la Junta el pasado mes de agosto, y buscan restablecer los servicios públicos esenciales en los municipios damnificados.

En concreto, las actuaciones permitirán reponer los equipos e instalaciones que garantizan la recepción de televisión en localidades como Llamas de Cabrera, Valdeprado y Faro, donde los repetidores y cableados resultaron gravemente dañados.