leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mando de televisión. LN

Más de 11.000 euros permitirán a tres municipios bercianos reparar los repetidores de televisión dañados por los incendios

Benuza, Palacios del Sil y Peranzanes podrán restituir elementos de la infraestructura que da servicio a estas instalaciones gracias a las ayudas de la Junta

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:33

Comenta

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha concedido ayudas directas a los ayuntamientos de Benuza, Palacios del Sil y Peranzanes, en la provincia de León, destinadas a la reparación de las infraestructuras de telecomunicaciones dañadas por los incendios forestales del verano de 2025, por importe de 11.209 euros.

Más noticias

Los arrastres de las cenizas de los incendios convierten el río de Molinaseca en un lodazal

Los arrastres de las cenizas de los incendios convierten el río de Molinaseca en un lodazal

Las ventas de vino del Bierzo crecen un cinco por ciento respecto al año anterior

Las ventas de vino del Bierzo crecen un cinco por ciento respecto al año anterior

Abren diligencias para investigar a la Junta por «inacción» ante los incendios que arrasaron El Bierzo

Abren diligencias para investigar a la Junta por «inacción» ante los incendios que arrasaron El Bierzo

Estas subvenciones se enmarcan en el plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios, aprobado por la Junta el pasado mes de agosto, y buscan restablecer los servicios públicos esenciales en los municipios damnificados.

En concreto, las actuaciones permitirán reponer los equipos e instalaciones que garantizan la recepción de televisión en localidades como Llamas de Cabrera, Valdeprado y Faro, donde los repetidores y cableados resultaron gravemente dañados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  3. 3 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León
  4. 4 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  5. 5 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  6. 6 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  7. 7 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  8. 8 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono
  9. 9 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  10. 10 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Más de 11.000 euros permitirán a tres municipios bercianos reparar los repetidores de televisión dañados por los incendios

Más de 11.000 euros permitirán a tres municipios bercianos reparar los repetidores de televisión dañados por los incendios