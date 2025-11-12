Carracedelo será sede de Biocastanea entre el 13 y el 16 de noviembre

Leticia Domínguez Carracedelo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:19 Compartir

BioCastenea, la celebración de uno de los eventos más importantes del mundo de la castaña y la cultura, vuelve a tener lugar en El Bierzo. Del 13 al 16 de noviembre, en el Recinto Ferial de Carracedelo, se disfrutará de la XVI Feria Internacional de la Castañicultura.

Tal y como se ha realizado en las ediciones anteriores, el evento se dividirá en varios ejes principales. Las jornadas técnicas se celebrarán en el campus de Ponferrada, las demostraciones técnicas las albergará el Soto de Corullón mientras que la XVI Feria de la Castaña del Bierzo tendrá lugar en la localidad de Carracedelo.

Sobre Biocastanea

Se trata de un evento organizado por la Mesa del Castaño del Bierzo que tiene como objetivo «la promoción y revitalización del sector de la castañicultura, concienciar de la importancia de la supervivencia de esta especie para el conjunto de España en el marco de la Unión Europea, como elemento cultural, paisajístico, ambiental y económico y transferir el conocimiento alcanzado mediante los proyectos de investigación al tejido social y productivo», detallan desde Biocastanea.

Acciones de Biocastanea

Los días 14 y 14 de noviembre, en el Campus de Ponferrada, se darán a conocer las jornadas técnicas y los últimos avances en investigación e innovación sobre la castañicultura en Europa, explicándolos de forma cercana para todos los interesados.

Acciones de Biocastanea Biocastanea

El sábado 15 de noviembre, el Soto didáctico de Corullón acogerá las demostraciones técnicas. A las 10:00 h, habrá un espacio técnico – divulgativo que contará con la presencia de los profesionales Erika Morán y Ana Belén Martín del Centro de Sanidad Forestal de Calbanazos (Junta de Castilla y León), David Lastra de Cesefor y del proyecto IMFOREST – PEFC España. A partir de las 11:00 h, se detallarán explicaciones técnicas de diferentes especialidades como poda en altura o aplicación de tratamiento biológico contra el chancro en castaño para todos los asistentes. También se podrá visitar de maquinaria tanto de recogida como de pelado de castaño. A partir de las 13:00 horas, se disfrutará de un vino español. La entrada y actividades son gratuitas.

Cartel de Biocastanea Biocastanea

Por su parte, el Recinto Ferial de Carracedelo celebrará la Feria de la Castaña los días 14, 15 y 16 de noviembre. El evento dirigido para todos los públicos, abrirá sus puertas el viernes a las 18:00 h. Durante todo el fin de semana, la feria realizará diferentes actividades como talleres infantiles, talleres de cocina, o de cestería. Además, habrá actuaciones en directo que animarán las calles del Recinto Ferial. Como no podía ser de otra forma, tendrá lugar el Magosto solidario en favor de Cruz Roja Española. El domingo a las 18:00 h, se entregarán los XVI Premios Biocastanea.