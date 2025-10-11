«Que no te vendan la moto, no hay pueblo como Santoto», el lema para atraer el turismo a una localidad de El Bierzo Una singular ruta protagoniza el programa de la noche más terrorífica del año en la población que espanta al miedo a golpe de dulces y gominolas

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 11 de octubre 2025, 09:20 Comenta Compartir

«Que no te vendan la moto, no hay pueblo como Santoto». Es el lema elegido por una localidad berciana para atraer turismo tanto dentro como fuera de la comarca. Un eslogan que lucen con orgullo sus vecinos y vecinas en las camisetas que venden en el pueblo y con las que promocionan la localidad cuando van todos juntos de excursión. «Si vamos por ejemplo a Riaño a hacer la ruta de los fiordos, a comer y a cenar, llevamos todos la camisetina o si hay una fiesta procuramos que la gente que la lleve». explica Inmaculda Fernández, una de sus vecinas.

Más allá del eslogan que a quien más y quien menos le despierta una sonrisa, promoción no les falta. Fe de ello dan cada año sus fiestas y celebraciones a las que consiguen poner su nota distintiva con una imaginación desbordante y la implicación de sus habitantes.

La edad es lo de menos en Santo Tomás de las Ollas, la pedanía de Ponferrada archiconocida por su exquisito pulpo y también por los Tomasitos que en Navidad invaden sus calles para dar lustre a la celebración. Y como no hay Tomás sin Tomasa, también llegó ella este año para dar la bienvenida a la primavera. Reclamos más que suficientes para que el pueblo se haya convertido en una parada obligada para turistas y visitantes.

Próximo ya el 1 de noviembre, todo está preparado en Santoto para disfrutar de la noche más terrorífica del año espantando el miedo a golpe de dulces y gominolas. Así, la Ruta de Chuches volverá a congregar a cerca de un centenar de niños y niñas que recorrerán las calles del pueblo disfrazados para disfrutar de la magia del 'Truco o trato'.

«El Halloween de toda la vida»

«Es el Halloween más berciano, el de toda la vida», indica Inmaculada Fernández, una de las organizadoras junto a Marga, Candelas, y Amparo. Ellas llevan el timón de una fiesta que tuvo que colgar el cartel de completo tan solo un día después de abrirse las inscripciones. «Es exagerado, se nos va de las mano,s hemos tenido que cerrar aforo al segundo día de abrirlas porque se nos llena, viene gente de todas partes». «Ha sido una respuesta arrasadora», remarca.

Pequeños y grandes participan en la celebración de la tradicional fiesta del 'Truco o trato' en la localidad.

Los niños meriendan en el centro cívico bollo preñao y bebida. Cargados de energía reciben un mapa en el que figuran las casas de los vecinos del pueblo que colaboran y recorren todas ellas pidiendo el 'Truco o trato' hasta la medianoche. «El pueblo se cierra para que no haya peligro para los niños y corren por todo el pueblo». Algo en lo que colabora la Policía Municipal.

Desde 5 años no hay un tope de edad para participar. «Hay vecinos que se disfrazan, otros que hacen escenas de terror, otros que decoran, nunca sabemos lo que hay porque los vecinos hacen lo que quieren pero se implica la gente mayor y la joven por igual».

El castillo del terror

Las casas participantes en la Ruta de las Chuches de Santo Tomás de las Ollas se identificarán este año con un castillo del terror que se encargarán de pintar los niños del colegio. Ese cartel cuelga en la puerta de todas ellas «para que tengan una guía de dónde llamar».

La Junta Vecinal aporta los chuches que hacen posible la ruta aunque luego los vecinos tienen libertad para agasajar a los participantes con los dulces que deseen. «Igual se te apunta a dar chuches un señor de 80 años, que una señora de 50, que un matrimonio de 20, los vecinos siempre responden.

Para los niños empadronados en el pueblo la participación es gratuita y los que llegan de fuera colaboran con una aportación simbólica «porque es un gasto importante» teniendo en cuenta que «tenemos 80 niños apuntados», destaca esta vecina.

Un Halloween «a lo grande»

En Santoto el Halloween siempre ha sido un fiesta tradicional aunque «no era tan popular, se hacía en petit comité» pero el año pasado decidieron relanzarla y hacerla «más a lo grande» e incluir incluso un sorteo de regalos, este año una cesta berciana. Además, se ponen a la venta rifas para conseguir fondos que ayuden a sufragar los gastos de la decoración navideña que ha convertido a esta pedanía ponferradina en una parada obligada.

Las escenas más terrorificas de esta singular celebración quedarán inmortalizadas en un photocall que también han hecho las organizadoras. «Este año somos el Halloween berciano», resalta Fernández. Una fiesta con la que Santoto calienta motores y da el pistoletazo de salida a las próximas celebraciones del Magosto y la Navidad.