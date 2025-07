«No vamos a perjudicar a la ciudad para tener beneficio político o electoral»

Esther Jiménez Ponferrada Viernes, 11 de julio 2025, 08:48 Comenta Compartir

El socialista Olegario Ramón pasó de gobernar el Ayuntamiento de Ponferrada a liderar la bancada de la oposición, una labor que lleva realizando desde hace dos años de manera «rigurosa y responsable», con la filosofía de que «si algo es bueno para la ciudad lo vamos a apoyar». Aún así, se muestra muy crítico con el equipo de gobierno formado por Partido Popular y Coalición por el Bierzo (CB) y su actuación hasta ahora. De hecho, considera que han sido dos años «de retrocesos importantes» con respecto al anterior mandato, en los que «no hay un modelo alternativo» de ciudad, y lamenta que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025.

Ya han pasado dos años de mandato, ¿han sido como se los esperaba?

Yo sabía que ese pacto tan extraño PP, CB, Vox, en el que entraba también la ultraderecha, iba a romper, iba a estallar. Lo que pensaba es que quizás duraría un poco más y no llegaron al primer presupuesto que tenían que aprobar, el de 2024, por tanto yo sí que preveía que eso era una alianza que iba a acabar fatal y así ha ocurrido.

¿Qué valoración general hace de estos dos años de gobierno de PP y CB?

Había un modelo, una idea de ciudad y de sus pueblos, avanzada ya con muchos proyectos europeos en marcha, con varios ya concedidos y pendientes de ejecutar por importe global de 13 millones de euros y que ha supuesto renunciar a gran parte de esa idea de ciudad pero sin tener una idea alternativa tampoco, por lo tanto ha sido una época de inacción, de incumplimiento de prácticamente la totalidad de las promesas y la ciudad, dos años más tarde, está hecha un auténtico desastre, las calles, las aceras, la limpieza, los desbroces, el medio rural. Yo creo que han sido dos años de retroceso importantes, sobre todo porque no hay un modelo alternativo, el que sea, y se va a golpe de ocurrencia.

Habla de retroceso, ¿en qué concretamente cree que lo ha habido en este tiempo?

En realidad, prácticamente en las actuaciones relevantes, casi el cien por cien de las actuaciones relevantes de este mandato, son actuaciones de fondos que nosotros ya habíamos obtenido de programas europeos, el Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino, el Anillo Verde, proyectos que cuando eran oposición demonizaron y que ahora están ejecutando y se están sacando la foto con todas las actuaciones que se hacen con esos 13 millones de fondos europeos. Y el resto, no ha habido resto, no ha habido una aportación. Si recordamos al inicio, la primera declaración de intenciones fue retirar el parklet, retirar un banco del puente García Ojeda, esa fue su primera actuación, una declaración de intenciones, política de tierra quemada y voy a hacer algo totalmente distinto a lo que han hecho los anteriores. Pero luego al final se decía también que iban a hacer una Zona de Bajas Emisiones completamente distintas y es evidente que es la Zona de Bajas Emisiones aprobada y diseñada por nuestro equipo. No ha habido aportación adicional alguna a lo que ya dejamos hecho.

Mientras estuvo la ultraderecha en el gobierno hubo cosas evidentes como ese primer año no poner la bandera LGTBI ni los Puntos Violeta en las fiestas, aquella agria discusión que hubo con Delegación del Gobierno, desaparece la Concejalía de Igualdad, con lo cual era evidente el retroceso en todas esas cosas que para la ultraderecha es importante y que no le costaba ni a CB ni a PP aceptar, o para como también aprobar el presupuesto del 24 el alcalde firmó de su puño y letra que retiraba todas las ayudas a los inmigrantes, dejando sin competencias la Concejalía de Ivelisse, no le importaba, lo que importaba era seguir gobernando y aprobar los presupuestos. Una vez Vox se va del equipo de gobierno es evidente que esos signos tan propios de la ultraderecha ya no se dan pero no hay actuaciones de modelo de ciudad que indique que en la cabeza tienen hace donde quieren ir.

«Y llega el 25 y quiere que negociemos otra vez, aún con la desconfianza que da que te hayan engañado, por el bien de la ciudadanía nos hemos sentado pero no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo»

Y luego con proyectos que se han encontrado con una amplia oposición ciudadana, como podría ser la semipeatonalización de la Avenida del Castillo...

Fue una actuación faraónica que prometía CB en la portada de su programa que se convirtió en un fraude faraónico, en una mentira faraónica, un engaño, que además generó un problema importante en un barrio, enfadó al barrio, les generó inquietud. Luego cambiando la idea de la peatonalización a semipeatonalización también tiene al barrio enfadado. Es evidente que eso ha sido a lo largo de la Democracia es una de esas promesas electorales que han sido un gran fiasco, un gran timo para la ciudadanía. Pero es que del gran pacto que habían firmado Coalición y PP que hicieron público, de todas esas inversiones que se recogían en ese pacto solo se ha llevado a cabo una, que es quitar dinero del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que nosotros habíamos aprobado, quitar dinero del casco antiguo y del Plan Especial del Camino de Santiago para hacer un mirador en la torre de la Encina y un museo de arte religioso también en la Encina, edificio que no es del Ayuntamiento y en cuyas condiciones estamos invirtiendo 600.000 euros sin que se hayan regulado las condiciones de uso o de recaudación de las posibles entradas que haya y esa ha sido la aportación. Al final, el único cumplimiento es ese y ni está hecha. Todo esto está escrito en el pacto, primera fase de la Ronda Sur, la Ciudad de la Formación Profesional, cubrir el auditorio, un millón para El Morredero, 25 viviendas sociales en el medio rural, primera fase del Ponfeblino entre San Andrés y Cubillos, cubrir el Canal Bajo del Bierzo. Todo eso suma 25 millones de euros y no se ha cumplido.

Hablaba antes de los presupuestos de 2024. Al final fue necesario el apoyo del PSOE con una abstención para poder aprobarlos. ¿Están satisfechos con el grado de ejecución de ese acuerdo?

Estamos altamente insatisfechos. Si yo gobernara y una vez que confirmo que la situación es inestable, que no tengo mayoría absoluta como le ocurre a PP y CB, cuando desaparece Vox y veo que la oposición tiene la intención de llegar a acuerdos, pues he llegado a un acuerdo para los presupuestos del 24, yo si fuera ellos tendría especial cuidado de cumplirlo para que exista la posibilidad de aprobar los del 25. Pues gran parte de ese acuerdo como las viviendas sociales, que no se ha construido ni una de las ocho que tenían que estar construidas, o el Museo de la Cerámica o el Plan del Cylog o el cementerio de Fuentesnuevas o la plaza de San Clemente o la plaza en Cuatrovientos, la aledaña a Los Cantos… ¿pero tienen voluntad de que lleguemos otra vez a un acuerdo? Si la tuvieran serían especialmente escrupulosos, sobre todo cuando el concejal de Hacienda se erigió en garante de que se iba a cumplir al cien por cien.

Y llega el 25 y quiere que negociemos otra vez aún con la desconfianza que da que te hayan engañado, por el bien de la ciudadanía nos hemos sentado pero no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo porque de las ocho condiciones que pretendíamos solo aceptaron dos, muchas son de pura lógica. En ese borrador de presupuestos no iba ni un solo euro para la liquidación del contrato de la basura, cero euros. El contrato de la basura, la liquidación, la empresa dice que asciende a 7 millones de euros, vamos a suponer que no son 7, que son 6, pero son 6 millones de euros y ya van dos años, en dos años ya han tenido que revisar si está bien o no. Lo que están haciendo es ganando tiempo para que a futuro ya otro resolverá un problema que hay que resolver, porque el contrato ya finalizó, y una vez finalizado hay que liquidar. Eso es solo un ejemplo de lo lógica que era nuestra petición.

«Como alcalde tuve una oposición como la que se ha hecho a nivel nacional, de no dar tregua. Nuestra oposición no va a ser así»

En este 2025, como dice, no se ha llegado a un acuerdo y justo en el último pleno sí que se ha llevado una modificación de las inversiones para este año, ¿cree que es suficiente para un municipio como Ponferrada?

Evidentemente no, lo deseable es que haya un presupuesto año a año, que recoja una serie de inversiones y que esas se ejecuten también, eso es lo idóneo. Esto no es suficiente, al final es una actuación que al final es buena y se ha aprobado pero es que hay tantas cosas pendientes, es que hay unas piscinas climatizadas que no se ha empezado la obra ni el proceso de licitación y el 8 de septiembre de 2023 el consejero Suárez-Quiñones dijo que la pagaría la Junta, costara lo que costara. Después quisieron a través del Somacyl, que en realidad era Somacyl adelanta el pago de la obra pero luego me lo tenéis que devolver con intereses, que es como prácticamente ir al banco. Lo que se dijo desde la Junta es que ellos asumían esa inversión y no tenemos ni un solo céntimo, y cuidado que no anden ahora, que andarán, con convenios de si yo pongo, la Junta pone cuanto… No, la Junta dijo claramente que esa obra la asumían ellos, por lo tanto la tienen que asumir ellos.

Ampliar Olegario Ramón, portavoz socialista, en el despacho del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada.

Pero el centro de salud que ya tenía ubicación, que ya tenía cesión de los terrenos en el aparcamiento de Obispo Osmundo y porque lo había hecho el Partido Socialista pues dicen que, primero, lo van a hacer en el cementerio del Carmen, que vaya ocurriencia, luego dicen que no, que ya no se hace en el cementerio pero sí en esa zona cuando se lleve a cabo el desarrollo urbanístico y en realidad lo que están haciendo es darle una excusa a la Junta para no hacer la inversión. Es que ese centro de salud estaría ya comenzando su construcción si no hubieran parado todo lo que habíamos hecho y decidieran cambiarlo para otro sitio. Es una auténtica irresponsabilidad.

¿Cree que veremos en este mandato esos dos proyectos?

Yo dudo mucho que los veamos, entiendo que cuando se acerque el periodo electoral habrá un impulso, si la Junta sigue gobernada por el Partido Popular, que yo espero que no sea así, sería muy bueno que no fuera así, supongo que habrá un intento de maquillar la situación y algo harán pero será algo incipiente porque ya han pasado dos años y no vemos nada. Y en el tema del centro de salud, no veremos nada, es más, dudo ya que algún días veamos ese centro de salud por el empeño del alcalde en cambiar las cosas que había hecho el Partido Socialista.

En una de sus últimas intervenciones, vinculó incluso la aprobación del presupuesto a una posible cuestión de confianza, ¿ve al equipo de gobierno por la labor?

Me parece sorprende que diga que el PSOE no tiene valentía cuando el alcalde tiene una opción de aprobar los presupuestos, lo acaba de hacer en el mes de junio el alcalde de Totana, del PP. Dice yo llevo una moción de confianza sometida a los presupuestos, si eso no sale adelante obliga a que la oposición presente una moción de censura en el plazo de un mes. ¿Alguien cree que PSOE y Vox van a presentar una moción de censura? Eso es algo absolutamente impensable, por lo tanto tendría en el plazo de un mes los presupuestos aprobados pero no se atreven y tienen esa opción, por tanto la falta de valentía es en todo caso del equipo de gobierno, no es de la oposición. Nosotros fíjese que aún incumpliendo el pacto, intentamos llegar a un acuerdo, y si ya se ha incumplido el acuerdo y te exigen ocho cosas, hombre, no digo las ocho, ofrece cuatro, cinco, pero no, no había voluntad, no había generosidad por parte del equipo de gobierno.

Lo que está claro es que el equipo de gobierno necesita a la oposición para seguir aprobando proyecto. ¿El PSOE sigue dispuesto a tender la mano?

Nosotros nunca vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros. Yo fui líder de la oposición de 2015 a 2019, hice una oposición constructiva, aprobamos unos presupuestos a la entonces alcaldesa Gloria Fernández Merayo y voté muchísimas más veces a favor que en contra en los plenos. Como alcalde tuve una oposición realmente como la que se ha hecho a nivel nacional, una oposición de cuanto peor mejor para la oposición, de no dar tregua, de no ayudar en absolutamente nada, de intentar tirar proyectos europeos abajo, como el Anillo Verde del que ahora la señora Coca tanto presume. Nuestra oposición no va a ser esa, si algo es bueno para la ciudad lo vamos a apoyar y si una actuación necesita el apoyo, lo va a tener pero claro, también tenemos que fiscalizar, tenemos que tener cuidado porque es que Coalición ha sido un vendedor de crecepelos, un vendedor de humo pero en gran parte esa siempre ha sido la política de CB. Pero es que el PP actual ha vuelto a las andadas del PP de siempre, temas urbanísticos, regalar el solar del cuartel de la Guardia Civil, suelo público, suelo de todos, patrimonio de todos, es que si fuera de ellos no lo vendían al precio que lo vendieron, a la mitad de su precio, yo creo que todavía inferior a la mitad de su precio, y grandes sospechas de enchufismo, ya contamos el caso de una oposición de 11 plazas, 9 directamente relacionadas con PP y CB, pero es que después de eso todavía ha entrado en el Ayuntamiento gente muy relacionada con el PP y con CB. A mí en el mandato pasado por una coincidencia en el nombre y el primer apellido me adjudicaron que había metido en el Ayuntamiento a trabajar a una sobrina y la persona que entró, que lo pasó bastante mal, no tenía absolutamente nada que ver conmigo, simplemente tenía la suerte o la mala suerte de que su nombre y su primer apellido era como el de una sobrina mía. Ahora sí hay dos sobrinas, pero de verdad, trabajando en el Ayuntamiento y yo creo que eso realmente hay que cuidarlo más.

¿Cómo definiría su labor como oposición en estos dos años?

Nuestra labor siempre es responsable, aprobamos los presupuestos del 24 y en todos los temas en los que sea importante para la ciudad les hemos dado el visto bueno y vamos a seguir así, nosotros no vamos a perjudicar a la ciudad para que hipotéticamente tener beneficio político o electoral, no somos así, y como lo hemos sufrido en nuestras propias carnes no queremos hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros. Por tanto ha sido y va a ser una oposición rigurosa pero a la vez responsable.

«Mi idea, siempre que el partido esté de acuerdo y lo apoye, es ser candidato en las siguientes elecciones»

¿Cómo ve los dos años que quedan de mandato?

Creo que tenemos por delante dos años muy complejos, muy difíciles, quien gobierne en el mandato siguiente va a encontrar el Ayuntamiento en una situación bien compleja. Estamos sometidos a un Plan Económico-Financiero que están sin aprobar ¿pero por qué estamos? Las cosas no ocurren porque sí, en el primer trimestre de 2023, nosotros, equipo de gobierno, gastamos 800.000 euros en contratos menores, en el último trimestre de 2023, 1,7 millones, más del doble, y llegó el 24 y todavía gastaron más. Ya a finales del 23 la interventora había dicho que por primera vez en mucho tiempo entrábamos en déficit y que habían gastado 2,4 millones de euros de más y como no tomaron medidas ahora vamos al Plan Económico-Financiero.

Pero es que sume a eso el altísimo coste del contrato de transporte público actual que duplica el anterior, la liquidación del contrato de la basura, al menos 6 millones de euros, todas las liquidaciones que están pendientes del contrato del agua, que también va a ser millonaria la cantidad que tendremos que abonar, más el importe que supongan los nuevos contratos si van, además, a la gestión privada, que no me cabe ninguna duda de que el equipo de gobierno va a optar por la gestión privada. Es más, el que se garantizara que iba a haber una gestión privada en esos contratos millonarios explica muchas de las cosas que ocurrieron en el mandato pasado desde diferentes operadores sociales y no solo políticos, sino de otros sectores, porque a toda costa había que impedir que volviera a gobernar el Partido Socialista porque había una posibilidad real de que se fuera a la gestión directa de los contratos.

Por tanto, la situación va a ser bien compleja para quien tenga que asumir eso y como no tienen cabeza, como siguen gastándose, puliéndose todo en fiestas y cero euros en mantenimiento de edificios públicos, es que eso es borrador del presupuesto del 25, de más del millón de euros de fiestas solo quitaron 10.000 euros y cero euros en mantenimiento de edificios públicos, pero ¿qué cabeza es esa? Yo auguro un futuro dificil para el Ayuntamiento de Ponferrada.

Ya para terminar, recientemente ha sido reelegido secretario general del PSOE de Ponferrada, ¿ya está pensando en las próximas elecciones municipales?

Yo llevo dos años pensando en las siguientes elecciones municipales, no me escondo. Tenía en la cabeza dos mandatos al frente del Ayuntamiento de Ponferrada y ocurrió que, aún siendo la fuerza más votada, el pacto con la ultraderecha nos sacó del gobierno y eso me ha hecho pensar que me gustaría al menos acabar algunas de las medidas que habíamos planteado y que teníamos y por eso mi idea, siempre que el partido esté de acuerdo y lo apoye, es ser candidato en las siguientes elecciones pero por lo que ha ocurrido. Si yo ahora mismo fuera el alcalde de Ponferrada sería el último mandato, eso en cualquier responsabilidad política, máximo dos mandatos, es un convencimiento personal, si estás demasiado tiempo incurres en vicios. Si estás dos mandatos, creo que uno es poco para un proyecto de ciudad y dos son suficientes para hacer un proyecto de ciudad y dejarlo bien encaminado y no incurrir en determinados vicios.