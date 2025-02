Los usuarios del autobús urbano de Ponferrada, en pie de guerra: «Nunca vi tanto desbarajuste»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 11 de febrero 2025, 08:16 Comenta Compartir

José Luis Mouriz aguarda en la parada situada frente al Hospital del Bierzo en Fuentesnuevas la llegada del autobús para volver a casa después de una cita médica. Está visiblemente molesto con la reestructuración del Servicio Municipal de Transporte de Ponferrada que el Ayuntamiento ha adjudicado durante un año por 4 millones de euros a la empresa Aupsa y que entró en vigor el pasado día 20 de enero

Dentro de este nuevo servicio, «las ocho líneas que existen mantienen sus recorridos, pero se ajustan los horarios al urbanismo y normativa de tráfico actual de la ciudad», destacan desde el Consistorio. Algo que en la práctica no ha gustado nada a los usuarios.

«Me tiró por tierra porque tengo que venir dos horas antes para llegar a la cita sino la pierdo con este lío», explica Mouriz. Por ello pide al Ayuntamiento que deje los horarios «como estaban antes».

Ampliar José Luis Mouriz es uno de los usuarios que manifiesta su malestar por los cambios en el servicio de bus urbano. Carmen Ramos

El enfado de José Luis se repetía entre las personas que esperaban el autobús en la misma parada. Algunas comprobaban en los paneles pegados en el cristal de la marquesina los cambios en el servicio pero ni rastro de información en el pantalla instalada junto al apeadero.

Los afectados constituidos en plataforma ciudadana se manifestaron este domingo, 9 de enero, en una protesta que sacó a la calle a más de 500 personas en un recorrido que discurrió entre la plaza de Lazúrtegui y la del Ayuntamiento. De forma previa, habían presentado más de 3.000 firmas en el Ayuntamiento para que «vuelva a lo que estaba antes», reclama su portavoz, Carlos Macías, a la vista del malestar y las molestias que está generando entre los usuarios la reestructuración.

«O madrugar mucho o llegar tarde»

Noelia Uría no tiene carné de conducir y utiliza habitualmente el bus urbano para moverse por la ciudad. Este viernes, 7 de febrero, acudía al primer centro sanitario de la comarca con su hija a una consulta de Pediatría. A las nueve de la mañana estaba citada y el bus que tenía era a las 7:00 o a las 8:40 horas.

«Tuve que esperar al de las nueve porque es o madrugar mucho o llegar tarde, que fue lo que me pasó a mi», señala. Ella se lo explicó a la pediatra «y me atendió, pero si es otra pierdo la cita y era bastante importante», remarca.

Ampliar Noelía Uría aguarda junto a su bebé la llegada del autobús tras salir de una consulta en el hospital. Carmen Ramos

Por ello ve necesario que los autobuses «vuelvan a lo de antes porque había más disponibilidad de horario para poderte moverte mejor», apunta. No entiende cómo es posible que «para el hospital precisamente haya menos autobuses» y lamenta, además, que «nunca llegan a la hora porque es estimada y nunca suelen llegar puntuales». A la vista de los problemas ocasionados con los cambios, Noelia está convencia de que «alguien que ha puesto estos horarios no coge el autobús».

Perjuicio para los estudiantes

Los estudiantes también se han visto perjudicados por la remodelación del Servicio Municipal de Transportes (SMT) que les obliga a madrugar más para tener esperar en la puerta del centro y también a aguardar en la parada a la salida del autobús de vuelta a casa una vez finalizadas sus clases.

Es el caso de Marta Rodríguez que estudia en el IES de Fuentesnuevas la FP de Técnico de Farmacia. «Ahora para volver a casa llego media hora más tarde», explica, teniendo en cuenta que «antes cogía el autobús a las 14:10 horas y ahora pasa a y veinte o y veinticinco». También para llegar a sus clases ha tenido que reajustar sus horarios por las mañanas en base al cambio aplicado al transporte urbano. «Salgo diez minutos antes de casa porque a veces no espera y se va antes de la hora que se tiene que ir», indica. Por ello pide «que vuelvan los horarios de antes».

«Nunca vi tanto desbarajuste en los autobuses». Santiago Ferrero tiene 48 años, los mismos que lleva viviendo en Ponferrada. Es usuario del transporte urbano y no entiende el reajuste de las líneas que se aplica desde el pasado día 20 de enero. Vive en el barrio de Compostilla y para ir a trabajar cogía el L7 a las 8:06, y así con servicio a cada hora en la parada de Leroy Merlín, «ahora no sé ni a dónde tengo que ir», indica.

Molesto con el reajuste de horarios está convencido de que también se han recortado servicios. «El último autobús desde Fuentesnuevas a Compostilla lo tengo que coger a las 20:40 porque estos señores no quieren aumentar el servicio», señala, cuando antes el último era a las 22:15. Aunque ahora no trabaja, hasta hace pocos días sí y sufría las consecuencias del adelanto de más de una hora y media en la salida del último autobús desde Fuentesnuevas. «Cuando trabajaba que salía a las ocho y media una de dos, o no me cambiaba y venía lleno de mierda para el autobús o lo perdía», apunta.

Ampliar Santiago Ferrero junto a Sara González, ante uno de los autobuses urbanos de Ponferrada. Carmen Ramos

Santiago arremete, además, contra la falta de concrección de los horarios, teniendo en cuenta que «en Compostilla te pone una hora en la parada pero no existe», subraya. «Tienes que estar 15 minutos antes porque unas veces pasa diez minutos antes, otras diez minutos tarde, si pasa tarde casi no tienes problema porque esperas diez minutos pero si pasa antes tienes que estar ahí, ¿que tengo que estar una hora y veinte esperando el autobús y perder una hora de mi trabajo, quién me la paga?», se pregunta.

Felicitas Pérez también utiliza el bus urbano en sus desplazamientos por la ciudad se considera perjudicada por la reestructuración del servicio. «Hoy que tenía que venir a las 10 a la consulta tuve que cogerlo a las nueve menos cuarto», apunta. A ello se une el problema que supone para los usuarios que los horarios sean aproximados. «Te ponen una hora aproximada pero igual te pasa diez minutos ante como te pasa diez minutos después como te pasa a la hora», señala. Ella vive en la avenida de América y está especialmente molesta por la reducción de las frecuencias. «Antes cada hora había uno al hospital y ahora no», lamenta «Como estaba antes mucho mejor que como está ahora», subraya.

Los trabajadores del Hospital, molestos

La reestructuración también ha generado malestar entre los profesionales sanitarios que trabajan en el Hospital del Bierzo y que utilizan el autobús urbano diariamente para desplazarse a su puesto de trabajo. Es el caso de la enfermera Susana Martínez. «Tengo que salir más de una hora antes de mi casa y a la salida ya ni te cuento», indica.

La situación se complica también cuando finaliza su jornada laboral y vuelve a casa. «Hay un autobús a las tres y diez pero yo de tres a tres y diez tengo que dar el cambio de turno a mi compañera y tengo que vestirme, el siguiente es a las 4 menos veinte, con lo cual llego a mi casa a las cuatro y pico de la tarde».

De arriba abajo: una mujer se informa de los horarios del autobús; usuarios subiendo al transporte público y uno de los paneles de la parada del hospital. Carmen Ramos

Un problema que arrastra también desde el 20 de enero Sara González, personal sanitario del Hospital del Bierzo. En la salida del turno de mañana tiene que dar el relevo a su compañera y al adelantarse el autobús a las 15:10 no llega. «Tengo que contar lo que he hecho por la mañana a la compañera siguiente, bajar al vestuario cambiarme y salir», relata. Y si pierde el de las 15.10 tiene que esperar al siguiente que llega media hora más tarde, a las 15:40 horas.

En el turno de noche el autobús pasa por la parada del hospital cinco minutos más tarde, a las 22.20 cuando «a las diez y cuarto estaba mejor». Los sábados, domingos y festivos el autobús la deja en el hospital a las 7:40 horas pero «si llega justo me veo pillada porque a las 8 tengo que estar en mi trabajo». «Han puesto unos horarios o que llegas muy justa o que tienes que esperar mucho tiempo fuera para poder entrar», denuncia Sara.

«Es salir más de una hora antes de casa y cogerlo al salir más de una hora después», lamenta la enfermera Susana Martínez. Critica, además, la situación de los autobuses que se cortan en el intercambiador. «De ahí tengo que ir andando a mi casa» que se sitúa en la avenida de América. Susana se hace eco también de los problemas que sufren diariamente algunas compañeras que viven aún más lejos, en Otero, «que cogía el que iba a Boeza pero es que hay autobuses que ya no llegan allí, se acaba el trayecto y te tienes que ir andando para tu casa, sea la hora que sea».

Ampliar La enfermera Susana Martínez denuncia los inconvenientes que ocasionan los cambios del servicio a los trabajadores del hospital. Carmen Ramos

Pide por ello al Ayuntamiento que acometa un reajuste de los horarios. «Si llega con una modificación pues llega, ya no se trata de volver a lo que había sino que será cuestión de ajustar los horarios tanto para nosotros como para los chavales de los institutos como para la gente que va a trabajar», reclama. No entiende, además, que el reajuste junte en la misma parada a la misma hora dos autobuses como ocurre como la líneas 5 y 7 que llegan al hospital. «Los pones a la hora y veinte y encima a la misma hora, salen juntos y luego hasta después de una hora no hay otra cosa, que los alternen», asevera. «No han estudiado nada», remacha.

Recuerda como cuando el Hospital del Bierzo se trasladó de Ponferrada a Fuentesnuevas «se vino con la condición de un servicio de autobús que en principio era solo para el hospital y que un hospital para trabajadores y pacientes esté tal mal comunicado, eso no se ha visto en ningún sitio». No entiende, además, el tiempo que se alargan los viajes. «En un sitio como Ponferrada tan pequeño se tarde en un trayecto una hora y pico, ni que viviéramos en Madrid o Barcelona, te trastoca la vida»

Los usuarios denuncian, además, la reducción del número de líneas que dan servicio al Hospital del Bierzo, antes cinco y ahora cuatro, una menos, e incluso la obligación en algunos casos de hacer uso de dos autobuses para llegar al primer centro sanitario de la comarca. «Antes venían aquí de todas las zonas, ahora hay gente que tiene que hacer trasbordo para venir al hospital», lamenta Santiago Ferrero.

«Afectados y perjudicados»

El portavoz de la plataforma, Carlos Martínez, explica que han decidido unirse porque «somos usuarios que nos hemos visto afectados y perjudicados». Comenzaron a movilizarse y a organizarse a través de redes sociales y «de forma espontánea», fuera de siglas, colores políticos y sindicales, al considerar que «esto no podía ser y que había que protestar».

Advierten que están dispuestos a llegar hasta donde sea necesario en sus acciones para lograr su propósito. «Nuestro objetivo es que el Ayuntamiento rectifique, que vuelva a los horarios anteriores porque si esos funcionaban no pueden decir que ahora es imposible volver a eso», concluye.