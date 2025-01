Más de 3.000 firmas y una manifestación contra los nuevos horarios de autobuses en Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 31 de enero 2025, 12:52 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

El registro del Ayuntamiento de Ponferrada recibió este viernes, 31 de enero, 3.135 firmas de los usuarios del autobús urbano de Ponferrada, quienes reclaman que se recuperen los horarios anteriores, y otras 1.800 de los vecinos del barrio de Flores del Sil quienes piden la reapertura del Centro de Día y la recuperación de los servicios que allí se ofrecían y que perdieron desde la pandemia.

Los usuarios de los autobuses anunciaron que convocan una manifestación por las calles de Ponferrada para el domingo, 9 de febrero, y además solicitarán una reunión, con carácter urgente, con el concejal de Movilidad, Carlos Fernández, al que quieren transmitir todas sus quejas y los problemas que sufren desde el cambio de horarios de las líneas de autobús.

El portavoz del colectivo, Carlos Macías, quien registró 3.135 firmas, que se suman a las 485 que ya presentaron anteriormente, explicó que los ciudadanos están teniendo muchos problemas. «Este cambio supone una reducción del 25 por ciento del servicio. Han desajustado todos los horarios, la gente que va al colegio, a trabajar, al hospital o tienen que madrugar mucho más y no llegan al trabajo o centro escolar», dijo.

Puso como ejemplo el caso de una madre que debe salir de casa con su hija de cinco años a las ocho de la mañana o los estudiantes de Toral de Merayo, que llegan a su casa a las cinco de la tarde. «Pedimos que si no se mejora el servicio al menos no se empeore y se mantengan los horarios que había», añadió. «Las ocho líneas, todas, pasan por el centro de la ciudad, pero en las zonas más alejadas solo tienen una línea, que reduce la frecuencia de paso y si pierden un bus deben esperan una hora y veinte a que pase el siguiente. Además son horarios aproximados, no se están cumpliendo», insistió en declaraciones a Ical.

De momento la manifestación está convocada para el 9 de febrero a las 12 horas desde la plaza Lazúrtegui hasta la plaza del Ayuntamiento y ya solicitaron el permiso necesario a la subdelegación del Gobierno.

Centro de Día de Flores del Sil

Por otro lado vecinos y usuarios del Centro de Día de Flores del Sil registraron también hoy 1.800 firmas para que se reabra este espacio y se recuperen los servicios de cafetería, comedor, peluquería, podología o fisioterapia. La portavoz, Pilar Fernández, recordó que lleva cerrado desde la pandemia y, aunque les prometieron que se iba a reabrir, siguen esperando. «Queremos la reapertura del centro, que haya un conserje y los servicios que perdimos», dijo.

También, reclamaron que el curso de hostelería que se va a impartir en esas instalaciones se lleve a otro lugar. «No abren pero nos meten un curso de hostelería, que nos parece bien que se haga pero se dijo que se iba a hacer en el antiguo colegio del barrio», explicó. Por último, censuró la actitud del alcalde, Marco Morala, al que solicitaron una reunión y no les ha contestado.

