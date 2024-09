Un uniforme de gran gala para vestir la procesión de la Encina

Esther Jiménez Ponferrada Viernes, 6 de septiembre 2024, 08:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Es normal ver a los agentes de la Policía Municipal de Ponferrada con sus uniformes de trabajo, incluso con los formales para algún tipo de acto o reconocimiento. Pero solo en determinadas ocasiones, en concreto actos de carácter institucional o solemne, sacan del armario el uniforme de gran gala.

Este uniforme, en tonos blancos y azules, no es muy antiguo, tan solo tiene unos 20 años y nunca lo vistió la Policía hasta esa fecha porque, como explica el historiador y director de los museos de la capital berciana, Javier García Bueso, «la creación de las policías locales es del siglo XX en todos los casos, antes eran otros cuerpos. No es que hubiera aquí policías municipales que vistieran ese uniforme en el siglo XVIII o XIX, no, es una reinterpretación histórica de un uniforme de tipo militar de gala».

En ese sentido, la inspiración de este uniforme es la de los ejércitos de la Guerra de la Independencia, que fue cuando cogió más relevancia el concepto de uniformidad. «Es entonces cuando los ejércitos se uniformizan, tanto el francés como el español, el inglés o el portugués, que son los que combatieron aquí en el Bierzo en todo el principio del siglo XIX», añade García Bueso.

Así, con un corte más parecido a la uniformidad francesa, esta vestimenta no es reglamentaria, por lo que solo se utiliza en contadas situaciones. Una de ellas, y quizás la más importante, es la procesión de la Virgen de la Encina en el Día del Bierzo, el 8 de septiembre, donde dos agentes llevan el uniforme y otro abre la comitiva portando uno de los símbolos más representativos de la ciudad, el Pendón de Lanzas.

Insignia de la ciudad

El Pendón de Lanzas de Caballería es símbolo e insignia de Ponferrada, custodiado por el Ayuntamiento. Es portado habitualmente por agentes de la Policía Municipal, sirviendo como pendón de guía y enseña en los cortejos de autoridades que presiden desfiles y procesiones.

Imagen del Pendón de Lanzas que se puede ver en el Museo del Bierzo de Ponferrada.

Javier García Bueso señala que la historia de este Pendón se remonta al siglo XVI, cuando el estandarte estaba en la parroquia de Cangas de Onís, en Asturias. Con motivo del Glorioso Movimiento Patriótico surgido contra la invasión francesa en 1808, fue tomado y enarbolado como enseña de victoria y bandera por el 'Batallón de Tiradores del Bierzo', liderado por el el Coronel don Leandro Ossorio y Quindós. Desde entonces adquirió significación berciana, con una pieza de seda con la estampa de la Virgen de la Encina sobrepuesta en el frente y orlada por un galón de oro de encaje español.

El original se conserva en el Museo del Ejército, en Toledo, mientras que el Ayuntamiento de Ponferrada conserva tres reproducciones de diversas épocas, dos en la Casa Consistorial y una en el Museo del Bierzo, todas ellas bordadas en diversos momentos del siglo XX por mano de monjas.

El pendón está confeccionado en una pieza de seda blanca adamascada con dos picos y puntas blancas, flanqueadas por dos bandas rojas que forman la Cruz de San Andrés. A los lados, van superpuestas las figuras de un castillo dentro del escudo de Ponferrada y de un león pasante. En el centro, lleva superpuesta la estampa de seda, inspirada en los grabados que difundieron la devoción a la Virgen de la Encina durante el siglo XVIII, memoria que se perpetúa con devoción y reconocimiento ostentando la condecoración de tres Corbatas. Corbatas que, como insignia de honor en forma de lazo, se impone sobre las astas de banderas y estandartes como homenaje, recuerdo de efemérides civiles, militares, eclesiásticas y sociales y como reconocimiento de méritos y honores.

En la primera imagen se puede ver el detalle del grabado sobre seda que representa a la Virgen de la Encina sobrepuesto en el pendón / En la segunda y tercera, el agente de la Policía Municipal con el pendón.

Con todo ello, el Pendón de Lanzas es, junto con la Virgen de la Encina, el protagonista del Día del Bierzo, ya que «es el poder civil de la ciudad que desfila abriendo la comitiva», concluye el historiador.