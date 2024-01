Tudanca acusa a PP y Vox de «falta de compromiso» con la igualdad en Ponferrada

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, aseguró etse domingo que PP y Vox, junto a Coalición por el Bierzo, demuestran en Ponferrada, con su posición sobre la nueva película de Icíar Bollaín de Nevenka, que no tienen «ningún compromiso» con la igualdad, ni con el feminismo.

En la última jornada de la Convención Política, 'Impulso de país', que se ha celebrado en La Coruña, Tudanca aseguró que «una vez más» se ha puesto del lado de los agresores y no de las víctimas y añadió que además ponen de «ejemplo» en Castilla y León «de lo que no se debe hacer», tanto con Nevenka, como sobre el caso por el que se ha condenado al exconcejal Pedro Muñoz por la violencia ejercida sobre su expareja.

«Están presos de los más radicales, son solo capaces de poner en marcha chiringuitos, como esas oficinas antiocupación, sin consultas, son solo capaces de generar crispación, ruido, odio, enfrentamiento, pero no hay desarrollo económico, no hay presupuestos, no hay proyecto político, no hay políticas sociales», dijo para añadir los «ridículos» de los logos turísticos y los «episodios» que aseguró le producen «vergüenza», como lo ocurrido en Ponferrada.

«El conjunto de los castellanos y los leoneses están muy, muy por encima, en dignidad de lo que representan los gobiernos del Partido Popular y Vox», concluyó.