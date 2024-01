LM trabaja para recuperar producción en La Llanada en junio, «si no antes»

La empresa LM Wind Power está poniendo toda la carne en el asador para aumentar la carga de trabajo y recuperar la normalidad en la producción que sale de la planta del polígono industrial de La Llanada en Santo Tomás de las Ollas. Todo ello con la vista puesta en recuperar la normalidad el mes de junio, fecha en la que concluye el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a la práctica totalidad de la plantilla (632 operarios) de forma rotatoria desde el pasado 6 de noviembre.

Así se lo ha trasladado la dirección de la compañía a los sindicatos en la primera reunión del año de la comisión de seguimiento del ERTE, lo que le permite avanzar en el cumplimiento de uno de los compromisos firmados en la negociación de la regulación de empleo que pasa por «buscar trabajo para mantener la planta y empezar a trabajar lo antes posible» en aras de «utilizar el ERTE el menor tiempo posible».

No obstante, todo parece indicar que la empresa agotará los seis meses que quedan por delante hasta la conclusión del ERTE para completar este objetivo con la idea de llegar a esta fecha con los deberes hechos y sin el riesgo de que la medida puesta extenderse más allá de esa fecha. «En principio es lo que está firmado y no tenemos noticia de que se vaya a alargar, simplemente lo que nos trasladan es que se está trabajando para que en junio cuando finalice el ERTE tengamos producción adecuada a la plantilla que tenemos, si no es antes», explicó el delegado de la Unión Sindical Obrera (USO), Gabriel Garnelo.

De momento la planta de LM Wind Power en Ponferrada tiene «la misma carga de trabajo estipulada en el ERTE» y el retraso en la llegada del molde para la fabricación de la pala de 84 metros que permitiría aumentar el volumen de producción no hace temer a los trabajadores, de momento, que el Expediente de Regulación Temporal de Empleo pueda prolongarse más allá del mes de junio, fecha en la que se cumplirán los ocho meses del actual.

Un plazo que desde los sindicatos tienen claro que es al que la compañía tiene que atenerse la empresa porque así se estipula en el acuerdo. «Lo tiene que cumplir porque sino habría que negociar con otro nuevo y la empresa lo que nos traslada en estos momentos es que sigue trabajando para ello», indicó Garnelo. «Ahora mismo no, otra cosa es que dentro de unos meses el escenario nos diga lo contrario pero estamos en plazo, estamos en enero, el ERTE está firmado hasta junio, quedan todavía seis meses hasta el 30 de junio y no nos dicen lo contrario», remarcó.

La comisión de seguimiento del ERTE de LM se reunirá de nuevo en dos semanas para comprobar que se cumpla con todos los aspectos firmados en el acuerdo. «De momento se está cumpliendo en ambas direcciones, en lo positivo con la recuperación de las funciones que se habían externalizado y en lo negativo es que no hay más carga de trabajo que la estipulada a la firma del ERTE», concluyeron desde USO.