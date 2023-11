«Ya no hay tiendas en el centro, la iluminación de la ciudad da miedo y la peatonalización nos ha matado»

Corría el 2 de noviembre del año 1953. Julián Benavente abría una pequeña tienda de bombillas en el número 2 de la céntrica calle del Cristo de Ponferrada sin saber que, después de 70 años su tienda sería una de las pocas supervivientes del comercio del centro de la capital del Bierzo. Una ciudad que por aquel entonces respiraba júbilo y derrochaba la tranquilidad de una villa que recibía el sobrenombre de Ciudad del Dólar.

Olga y América, posan ante la nueva Casa Benavente, al lado de la tienda inicial.

América Benavente siguió los pasos de su padre y regentó el negocio durante 49 años. Primero junto a él y, después, junto a su marido. «También vendíamos electrodomésticos y mi marido hacía la instalación. Era otra época», explica esta berciana de Almázcara.

«Mi padre empezó con media docena de bombillas de cada voltaje. Con poquita cosa porque no tenía medios para más. Según iba vendiendo iba pidiendo más y cada vez la clientela era mayor», confiesa Benavente.

Tal y como se hacían expertos la mayoría de los profesionales por aquel entonces, «mi padre aprendió con el negocio y preguntando a algún electricista de la zona».

La Ciudad del Dólar

En aquel momento, Ponferrada respirada prosperidad. Había sido bautizada con el seudónimo de Ciudad del Dólar debido a la abundancia de trabajo y de dinero en aquellos años. El carbón, la pizarra, el wolframio, el ferrocarril o las centrales térmicas fueron algunas de las claves que llevaron a Ponferrada a esa situación de auge.

Sin embargo, pasaron los años y con ellos pasó también la época dorada de Ponferrada. No fue hasta el 2011 cuando el panorama económico y social de la ciudad sufrió un declive palpable.

«El negocio fue cambiando con el paso de los años y eso se notó en el tipo de producto pero también en el ambiente de la ciudad», explica América. «Siempre tuve buena clientela, éramos ya como una pequeña familia pero desde que abrieron Continente, estas calles perdieron mucho».

En el año 2015, América se jubila y Olga pasa a dirigir el negocio. El sector de la minería comienza a decaer, las centrales térmicas cierran, los empleos descienden y con ellos sus habitantes y su poder adquisitivo. Debido a esto y a la apertura del centro comercial El Rosal en 2007, cada vez más negocios del centro de Ponferrada se ven obligados a cerrar sus puertas.

«Siempre tuve buena clientela, éramos ya como una pequeña familia» América Benavente

«Cogí la tienda el 2 de enero de 2015. Llevo 9 años aquí y desde entonces todo ha cambiado mucho». La clientela y el ambiente son los dos cambios más notorios para Olga. «Antes los clientes eran mucho más mayores y ahora, esa clientela se ha rejuvenecido. Después del COVID, la gente mayor dejó de salir de casa y ahora esa gente ya no viene, unos porque ya no están y otros porque ya no pueden», confiesa.

Por otro lado, Olga cuenta que el cierre de Zara en el centro de Ponferrada «se notó mucho». Antes, «la gente de la zona alta bajaba a Ponferrada a Zara y desde que cerró esa gente ya no viene. La venta ha ido bajando pero vamos sobreviviendo».

«La peatonalización y la baja iluminación nos ha matado»

Tanto América como Olga coinciden en que el centro de Ponferrada ha cambiado mucho. «La gente ya no pasea por el centro de Ponferrada, no hay tiendas y la ciudad está muy oscura desde que pusieron las luminarias led blancas con muy baja potencia. Da miedo salir a la calle», señala Olga.

América, por su parte, asegura que «al cortar la circulación, han cortado el comercio en general. Cuando hicieron peatonal la calle del Cristo, hace más de 20 años, ya se notó pero ahora están peatonalizando toda la ciudad y eso los comercios lo notaron mucho».

Olga y América, posan en Casa Benavente. A. Gago

Estos testimonios coinciden con el de los demás comerciantes del centro de la ciudad. La Asociación de Comercio Urbano Templarium de Ponferrada ya ha advertido en varias ocasiones de que la peatonalización de calles y el traslado de instituciones y servicios municipales fuera del centro de la ciudad perjudicará al comercio local, al sector servicios, bares y restaurantes, entre otros. «Está bien que tengamos que acabar con la contaminación pero las ciudades hay que hacerlas accesibles para que la gente pueda llegar a los establecimientos», indicó su presidente Felipe Álvarez.

Hoy en día son pocos los negocios del centro de Ponferrada los que todavía sobreviven y muchos menos los que deciden abrir un negocio en esta zona.

Casa Benavente celebra entre bombillas, lámparas y demás artilugios su 70 aniversario.