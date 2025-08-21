leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cafetería de la Térmica Cultural.

La Térmica Cultural de Ponferrada ya tiene servicio de cafetería adjudicado

El contrato tiene como objeto prestar servicio complementario a la actividad del centro cultural

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:46

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha adjudicado el contrato del servicio de cafetería en La Térmica Cultural a Bar de Compostilla SL. Esta empresa del sector hostelero de Ponferrada fue la única que concurrió al proceso de licitación.

El objeto del contrato es prestar un servicio complementario y adicional a la actividad museística y cultural que se desarrolla en las instalaciones de La Térmica Cultural en Ponferrada, con el objetivo de satisfacer la necesidad de disponer de un servicio de restauración para las personas que accedan y visiten este recinto cultural.

El contrato tiene una duración de doce meses y una prórroga por un periodo de igual duración, mientras que el inicio de la prestación del servicio se estima que se produzca en próximas fechas, una vez que el adjudicatario se instale en las dependencias de La Térmica Cultural destinadas al efecto.

Así es la Térmica Cultural

La Térmica Cultural se encuentra en las antiguas instalaciones de la central térmica de Compostilla I, un lugar que, 50 años después de cesar su actividad industrial, renace como centro cultural dedicado a las artes, el conocimiento y la capacitación profesional. Es uno de los referentes del patrimonio industrial de Ponferrada y un ejemplo de la arquitectura industrial de los años 40. Se compone de tres edificios unidos entre sí que conforman una unidad, con un aforo de 4.700 personas en su máxima capacidad.

Se compone de varias salas que albergan exposiciones de carácter itinerante, así como de la muestra permanente Fuego Verde, que recrea la masa vegetal que, en el periodo Carbonífero, cubría las comarcas del Bierzo y Laciana y cuya fosilización creó el carbón que durante décadas se extrajo en las cuencas mineras.

Actualmente cuenta con varias exposiciones temporales como 'La Marcha Negra', 'Enrique Morente. Donde mana la fuente', 'Conectados al futuro. La transición energética' o 'Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad', una exposición única en Castilla y León que reúne 40 obras originales del autor, trajes y joyería típica de la época, una sala de realidad virtual y una sala sensorial que permiten al visitante sumergirse en el universo del pintor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio provocado, ya en nivel 2, rompe la buena evolución de los 23 fuegos activos en León
  2. 2 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  3. 3 Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para recuperación de viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa
  4. 4 Evacúan en helicóptero a una voluntaria de incendios que se sintió indispuesta en el Catoute
  5. 5 Encuentra un bote de refresco con 1.500 euros y lo entrega a la Guardia Civil
  6. 6 «La evidencia científica demuestra que los incendios más destructivos no se apagan solo con recursos de emergencia»
  7. 7 La ola de calor más larga de la historia de España deja 21 muertes en León
  8. 8 El fuego devora los pastos y pone en riesgo la supervivencia del ganado: «Las vacas necesitan comer ya»
  9. 9 Los pueblos afectados por los incendios empiezan a calcular los daños: «¿Quién va a tener la factura de una televisión o una nevera?»
  10. 10 Doce días de pesadilla en Fasgar: «Se está quemando la historia de nuestras familias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La Térmica Cultural de Ponferrada ya tiene servicio de cafetería adjudicado

La Térmica Cultural de Ponferrada ya tiene servicio de cafetería adjudicado