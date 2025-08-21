La Térmica Cultural de Ponferrada ya tiene servicio de cafetería adjudicado El contrato tiene como objeto prestar servicio complementario a la actividad del centro cultural

Leonoticias León Jueves, 21 de agosto 2025, 09:46 Comenta Compartir

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha adjudicado el contrato del servicio de cafetería en La Térmica Cultural a Bar de Compostilla SL. Esta empresa del sector hostelero de Ponferrada fue la única que concurrió al proceso de licitación.

El objeto del contrato es prestar un servicio complementario y adicional a la actividad museística y cultural que se desarrolla en las instalaciones de La Térmica Cultural en Ponferrada, con el objetivo de satisfacer la necesidad de disponer de un servicio de restauración para las personas que accedan y visiten este recinto cultural.

El contrato tiene una duración de doce meses y una prórroga por un periodo de igual duración, mientras que el inicio de la prestación del servicio se estima que se produzca en próximas fechas, una vez que el adjudicatario se instale en las dependencias de La Térmica Cultural destinadas al efecto.

Así es la Térmica Cultural

La Térmica Cultural se encuentra en las antiguas instalaciones de la central térmica de Compostilla I, un lugar que, 50 años después de cesar su actividad industrial, renace como centro cultural dedicado a las artes, el conocimiento y la capacitación profesional. Es uno de los referentes del patrimonio industrial de Ponferrada y un ejemplo de la arquitectura industrial de los años 40. Se compone de tres edificios unidos entre sí que conforman una unidad, con un aforo de 4.700 personas en su máxima capacidad.

Se compone de varias salas que albergan exposiciones de carácter itinerante, así como de la muestra permanente Fuego Verde, que recrea la masa vegetal que, en el periodo Carbonífero, cubría las comarcas del Bierzo y Laciana y cuya fosilización creó el carbón que durante décadas se extrajo en las cuencas mineras.

Actualmente cuenta con varias exposiciones temporales como 'La Marcha Negra', 'Enrique Morente. Donde mana la fuente', 'Conectados al futuro. La transición energética' o 'Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad', una exposición única en Castilla y León que reúne 40 obras originales del autor, trajes y joyería típica de la época, una sala de realidad virtual y una sala sensorial que permiten al visitante sumergirse en el universo del pintor.