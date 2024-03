CGT y CSIF estudian recurrir al Supremo la sentencia que avala el ERE de Telepeformance

Las secciones sindicales de CGT y CSIF en Teleperformance estudian recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que ha declarado «ajustado a derecho» el despido colectivo aplicado por la empresa de servicios que dejó en la calle a 299 trabajadores, 141 en Ponferrada; 14 en Madrid; 41 en la plataforma de A Coruña; y 103 despidos en Sevilla,, puestos todos ellos adscritos a diversas campañas de Vodafone.

«Hemos anunciado recurso ante el Tribunal Supremo pero lo estamos valorando con el resto de organizaciones que tampoco avalaron la medida para ver cómo procedemos», explicó la delegada de CGT en el call center de Teleperformance en la capital berciana.

Cabe recordar que el sindicato CGT se desmarcó del acuerdo insistiendo que no pesaban causas que justificasen los despidos y criticando a las representaciones de CCOO y UGT que firmaron el acuerdo al considerar que «concurren las causas del despido colectivo de carácter productivas y organizativas constatadas durante el periodo de negociación».

La delegada del sindicato en el call center de Teleperformance en la capital berciana insiste en rechazar los motivos que aduce la empresa para justificar el Expediente de Regulación de Empleo presentado en el otoño de 2023 relativos a una descenso en las llamadas que la organización entiende que se han derivado a plataformas del extranjero.

«Sabemos que esas llamadas no han desaparecido, que no se pierde el servicio en una compañía tan grande como Vodafone en esas proporciones, sino que todas esas llamadas se han derivado a otros países para ofrecerle un precio mejor al cliente», aseveró Vidal.

El problema para CGT es la imposibilidad de acceder a los datos de esas plataformas que entienden que permitirían justificar con números que no se ha producido ese descenso en las llamadas de las campañas de Vodafone. «La cuestión es que nosotros no tenemos acceso a los datos de una plataforma de otro país aunque sea del mismo propietario para poder acreditar nada porque, por desgracia legalmente hay cosas a las que no podemos llegar», lamentan desde la organización.

Por ello, ven claro que se trata de «una estrategia empresarial para facturar más», una acción que lamentan que hayan avalado otros sindicatos «en vez de defender los puestos de trabajo, sobre todo en una zona como la del Bierzo que está tan deprimida actualmente», insisten.

Más carga de trabajo y menos plantilla

Así las cosas desde CGT insisten a pesar de las razones que la empresa justificó para aprobar el ERE «la carga de trabajo no se ha visto disminuida». Una situación que se agrava, además, con al haberse reducido de forma sustancial el número de trabajadores, en este momenteo 335 frente a los 500 que había antes del ERE. «Paulatinamente tenemos menos plantilla porque hay gente que encuentra otro trabajo, se va y no se repone la plantilla», apuntó Yerai Vidal.

Reclaman por ello a la empresa que cubra de nuevo esos puestos que quedan vacantes en el call center de Ponferrada para poder hacer frente a la carga de trabajo. «Que a medida que salgan trabajadores que repongan a la plantilla saliente porque sino el centro de trabajo se muere», concluyó.